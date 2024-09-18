Міноборони Литви анонсувало додаткову допомогу Україні на €50 млн до кінця року
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас 18 вересня заявив, що його країна має намір надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця цього року
Про це пише LRT.
"Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року", - заявив міністр журналістам.
За словами Кащюнаса, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.
Зазначається, що в рамках подальшої підтримки Литва має намір вкласти 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" на території України, а також надати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.
"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити та передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - наголосив Кащюнас.
За його словами, основні принципи підтримки України включають мінімальне використання литовських військових ресурсів з подальшою компенсацією, врахування майбутніх потреб України та сприяння розвитку оборонної промисловості Литви.
Одним із прикладів цієї співпраці є виробництво литовських дронів, які проходять випробування на полігонах в Україні. За результатами тестів п'ять із шести литовських компаній успішно пройшли випробування й уклали контракти на постачання дронів в Україну.
- 11 вересня між Литвою та Україною було підписано меморандум про співпрацю у сфері оборони. Таким чином Київ отримає 10 млн євро від Вільнюса на підтримку далекобійних можливостей.
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