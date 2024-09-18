Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Міноборони Литви анонсувало додаткову допомогу Україні на €50 млн до кінця року

Міноборони Литви анонсувало додаткову допомогу Україні на €50 млн до кінця року

Світлана Кравченко
18 вересня, 2024 середа
14:38
Світ Литва прапор

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас 18 вересня заявив, що його країна має намір надати Україні додаткову допомогу на суму 40-50 мільйонів євро до кінця цього року

Зміст

Про це пише LRT.

"Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року", - заявив міністр журналістам.

За словами Кащюнаса, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

Зазначається, що в рамках подальшої підтримки Литва має намір вкласти 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" на території України, а також надати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити та передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", - наголосив Кащюнас.

За його словами, основні принципи підтримки України включають мінімальне використання литовських військових ресурсів з подальшою компенсацією, врахування майбутніх потреб України та сприяння розвитку оборонної промисловості Литви.

Одним із прикладів цієї співпраці є виробництво литовських дронів, які проходять випробування на полігонах в Україні. За результатами тестів п'ять із шести литовських компаній успішно пройшли випробування й уклали контракти на постачання дронів в Україну.

  • 11 вересня між Литвою та Україною було підписано меморандум про співпрацю у сфері оборони. Таким чином Київ отримає 10 млн євро від Вільнюса на підтримку далекобійних можливостей.
Теги:
Україна
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
17 вересня, 2024 вiвторок
Залужний був проти наступу на Курщину, а Захід досі фінансує армію Путіна. Акценти світових ЗМІ 17 вересня
зсу артилерія
Автор Марина Клюєва
16 вересня, 2024 понедiлок
Військовий експерт Селезньов заявив, що Україна може втратити контроль над Синьківкою
Автор Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
Коктейль із сонячного спалаху, викиду корональної маси та корональної діри: науковці попередили про сильну геомагнітну бурю
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 45.85
    Продаж 46.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 вересня
15:42
Українську стрічку "Ти - Космос" покажуть на кінофестивалі Sitges в Іспанії
15:33
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Рада в цілому ухвалила збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
15:26
ЗРК SAMP-T
Україна до кінця вересня отримає від Італії другу систему ППО SAMP-T
15:25
Оновлено
Росіяни атакували Нікопольщину: серед поранених - дитина
15:22
Вийшов трейлер науково-фантастичного трилера "Мікі 17" від режисера "Паразитів"
15:08
Премʼєр Вірменії Пашинян припустив вступ до ЄС, якщо буде "реальна можливість"
15:02
Оновлено
Олександр Усик
"Непридатні для подорожі": промоутер та польські прикордонники назвали обставини затримання Усика в Кракові
14:46
електроенергія
Понад 53 тис. абонентів знеструмлені через обстріли РФ: ситуація в енергосистемі 18 вересня
14:18
Анджей Дуда Президент Польщі
Дуда зʼявиться з Трампом на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, - WSJ
14:15
Війська РФ вдарили по Костянтинівці та Малинівці на Донеччині: постраждали 6 людей
14:04
OPINION
Гірка правда ліпша за брехню. Чому Зеленський не хоче говорити з народом про війну і мир
14:00
на фото готель "Україна"
Готель "Україна" в центрі Києва продали з аукціону за 2,5 млрд грн
13:46
За ексочільника Дніпропетровської ОВА Резніченка внесли 30 млн грн застави
13:44
Сальваторе Скіллачі
Помер найкращий бомбардир ЧС-1990 з футболу Сальваторе Скіллачі
13:40
Премʼєр Грузії Кобахідзе оголосив про наближення "критичної точки" у відносинах зі США
13:27
На фото людина, що працює за комп'ютером
За два роки ІТ-сектор України сплатив 68 млрд грн податків, - дослідження
13:26
Оновлено
СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП
У Києві СБУ здійснює обшуки у Свято-Введенському монастирі УПЦ МП
13:23
Верховна Рада
Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів і районів України
12:59
Інстаграм
В Instagram з'являться підліткові акаунти, які матимуть високий ступінь захисту
12:52
На фото: Репер Diddy
Арештованого за секс-торгівлю репера Diddy залишать під вартою без права внесення застави 
12:41
Президент Фінляндії Александер Стубб
Президент Фінляндії Стубб пропонує виключити Росію з Ради безпеки ООН
12:32
"Думками навиворіт 2"
Працівники, яких звільнив Pixar після створення найкасовішого мультика "Думками навиворіт 2", у фінансовій скруті, - ЗМІ
12:32
Оновлено
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету Вірменії. У Кремлі із цим не погоджуються
12:25
холодна осінь
Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати температуру близько 0 °C
12:22
лось у місті
У Шевченківському районі Києва між будинками заблукав лось
12:03
На фото: Монатік
Пісню MONATIKа вмикатимуть для пасажирів під час прибуття і відправлення потягу Київ - Одеса
12:02
OPINION
Навіщо Путін шантажує Британію
11:51
Дональд Трамп
"Були занадто милими": Трамп заявив, що не хотів, аби Байден та Гарріс дзвонили йому після замаху
11:40
ЗСУ
Міноборони закупило покращені спальники для ЗСУ
11:36
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 вересня
Карта бойових дій за період 11-18 вересня: ворог змістив акцент наступу з Покровська на південний напрямок, а ЗСУ розривають кордон РФ
11:24
Інтерсіті
Австрія відновлює рух залізницею між Віднем та Будапештом, - Укрзалізниця
11:24
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Росія може вести бойові дії ще рік - два, - генерал-лейтенант Романенко
11:16
PR
На яких сайтах шукають роботу у Варшаві
11:04
На фото: Дмитро Шуров Pianoboy
Передав Тіні Кароль: Ріаnобой пояснив, чому відмовився від продюсування Нацвідбору на Євробачення-2025
10:59
Оновлено
Тверська область РФ
Українські дрони вночі знищили склад з КАБами та північнокорейськими ракетами у Тверській області РФ: оголошено евакуацію населення
10:54
Оновлено
"Може працювати". США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Назріває кривава битва за Покровськ, а США скорочують військову допомогу Україні. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:32
Оновлено
На заправці у Києві застрелили водія: правоохоронці затримали підозрюваного
10:19
Ексклюзив
"Полон - вбиває": у Києві родичі військовополонених вийшли на акцію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV