Міноборони Німеччини заявило, що Україна вільна у застосуванні німецької зброї в межах міжнародного права
У міністерстві оборони Німеччини заявили, що після передання зброї ФРН Києву вона стає українською, а держава вільна в її застосуванні в межах міжнародного права
Про це повідомив речник німецького оборонного відомства Арно Коллац, передає Укрінформ.
За його словами, для міноборони ФРН не стоїть питання законності дій ЗСУ в Курській області. Речник пояснив це тим, що згідно з міжнародним правом, існує можливість ведення бойових дій на території країни-агресора з метою захисту власної держави. Коллац наголосив, це не передбачає спеціальних умов використання зброї Бундесверу.
"Після того, як зброя з Німеччини була передана в розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя… Немає жодних перешкод, отже Україна є вільною у виборі можливостей", - уточнив речник, підкресливши, що Київ має дотримуватися міжнародного права.
Водночас Коллац додав, що використання далекобійної зброї є політичним питанням, але в цьому випадку про неї не йдеться.
Заступник речника Федерального уряду Вольфганг Бюхнер зазначив, що Німеччина проводить консультації з ближчими союзниками й українським урядом щодо "специфічних збройних систем", які використовує Київ.
Він також акцентував, що операція в Курській області є "дуже таємною" та "підготовленою без стороннього звʼязку". За словами Бюхнера, це вказує на обмежену операцію, тому її оцінювати зарано.
- 8 серпня у ФРН заявили, що зброя, яку отримує Київ від партнерів, стає українською, в тому числі й німецькі танки Leopard 2. Тому Україна може застосовувати їх на власний розсуд.
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