У Німеччині не бачать проблеми в тому, щоб Україна використовувала Leopard на території РФ

Про це заявив голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер, передає WAZ.

Він підкреслив, що не бачить проблеми в тому, щоб Україна використовувала надану Німеччиною зброю, в тому числі основний бойовий танк Leopard 2, на території РФ.

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - сказав голова Комітету оборони.

Зазначимо, що канцлер ФРН Олаф Шольц із цього приводу наразі не висловлювався.

Уранці 8 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ просунулися до 10 км углиб Курської області на тлі продовження механізованих наступальних операцій.

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