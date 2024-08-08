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У Німеччині не бачать проблеми в тому, щоб Україна використовувала Leopard на території РФ

Юлія Юліна
8 серпня, 2024 четвер
16:48
Світ про Україну танк Leopard 2A4

Зброя, яку отримує Київ від партнерів, стає українською, в тому числі й німецькі танки Leopard 2. Тому Україна може застосовувати їх на власний розсуд

Зміст

Про це заявив голова Комітету оборони парламенту Німеччини Маркус Фабер, передає WAZ.

Він підкреслив, що не бачить проблеми в тому, щоб Україна використовувала надану Німеччиною зброю, в тому числі основний бойовий танк Leopard 2, на території РФ.

"З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права", - сказав голова Комітету оборони.

Зазначимо, що канцлер ФРН Олаф Шольц із цього приводу наразі не висловлювався.

  • Уранці 8 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ просунулися до 10 км углиб Курської області на тлі продовження механізованих наступальних операцій.

Читайте також: Атака на Курськ - великий удар по престижу Путіна та як ветерани в Україні борються зі стигматизацією. Акценти світових ЗМІ 8 серпня

Теги:
Новини
Німеччина
Війна з Росією
зброя для України
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