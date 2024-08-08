Атака на Курськ - великий удар по престижу Путіна та як ветерани в Україні борються зі стигматизацією. Акценти світових ЗМІ 8 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 8 серпня.

Чому Україна здійснила транскордонний наступ на Росію

Фото: губернатор Курської області Олексій Смирнов

У BBC написали про атаку українців на Курську область, що на території Росії. Журналісти пишуть, що однією з найбільших проблем України на полі бою є жива сила. Росія має більше солдатів і все ближче наближається до східноукраїнського міста Покровськ. Тому виряджання сотень українських солдатів у саму Росію може суперечити інтуїції.

У виданні зазначають, що вкрай малоймовірно, що Україна прагне окупувати російську територію, але якщо метою цього вторгнення було залучення російських військ, то вона швидко реалізується.

Військовий аналітик Михайло Жирохов сказав BBC, що Росія була змушена передислокувати туди частину військ з лінії фронту на сході України.

"Якщо подивитися на офіційні звіти, то на Донецькому напрямку російських плануючих бомб було скинуто значно менше", — сказав він.

Нещодавно Росія розпочала масштабний власний транскордонний наступ на Харківську область України. Просування сповільнилося після того, як США дали Україні дозвіл використовувати свої ракети по цілях всередині Росії. Побоювання українців щодо подібної атаки на північ Сумської області зростали протягом наступних трьох місяців. У ВВС припускають, що враховуючи постійне занепокоєння Заходу щодо ескалації війни, ймовірно, було надано якийсь дозвіл на операцію такого масштабу на російській землі.

До цього дня Росія стабільно захоплювала території, переважаючи чисельно українські сили. Напад уже представляється Кремлем як доказ того, чому він повинен продовжувати вести війну - вторгнення, яке він досі називає "оборонним".

"Очевидно, що для України, якщо вона затримає чи навіть завадить Росії здійснити великий напад на її півночі, вона вважатиме цю операцію вартою того", - підсумовують у виданні.

Своєю чергою атаку на Курську область журналісти POLITICO назвали "великим ударом" по престижу Путіна, який "намагався захистити російську громадськість від наслідків розв'язаної ним війни". Там також додають, що союзники України на чолі зі Сполученими Штатами дуже насторожено ставляться до того, що Україна використовує надану їй зброю для ураження цілей на території Росії. Однак Київ хоче підірвати російські бази і логістику всередині Росії.

Ветеран з ампутованими кінцівками використає свою появу в реаліті-шоу, щоб боротися зі стигмою

Фото: Zagoriy Foundation

The Guardian написали про українського ветерана Олександра Будька, який візьме участь у шоу "Холостяк". Журналісти пишуть, що після того, як чоловік отримав поранення та реабілітації Будько ходив на подвійному протезі вже через три місяці.

"Минуло два роки, і його життя не впізнати - до війни він був бариста і графічним дизайнером-початківцем, а зараз він активіст, який захищає права людей з інвалідністю, має десятки тисяч підписників у соціальних мережах і серію відеороликів на YouTube, в яких він проводить екскурсії містами з відомими українцями, щоб привернути увагу до потреби країни в покращенні доступності. Крім того, що він є автором публікацій, він також брав участь в Іграх Нескорених як плавець і виступав з Об'єднаним українським балетом у Каліфорнії".

Тепер Будько візьме участь у реаліті-шоу, в якому жінки змагаються, щоб довести свою сумісність із відповідним чоловіком. Серії почнуть виходити в ефір восени, а цей сезон має на меті звернути увагу на ставлення до ветеранів.

"В Україні є нерозуміння людей з інвалідністю, але людей з інвалідністю з кожним днем ​​стає все більше (через війну). Якщо ми зможемо змінити суспільне ставлення, тоді буде легше наполягати на більших структурних змінах. Люди ставляться до нас добре, але вони просто не знають, як взаємодіяти, і не розуміють викликів, з якими ми стикаємося", - говорить Будько.

У виданні зазначають, що Україна має поганий послужний список щодо прав людей з інвалідністю. Європейська комісія, детально описуючи випадки поганого поводження, зловживань та нехтування, заявила, що покращення цих прав є пріоритетом для вступу країни до Європейського Союзу. Громадські місця також погано пристосовані для людей з проблемами мобільності - це пережиток радянських часів, коли людей з інвалідністю не помічали.

"Я зможу привернути багато уваги до проблем, з якими стикаються люди з обмеженими можливостями. Але, звичайно, це також про кохання, і якщо я когось знайду, це буде чудово", - сказав Будько про проєкт.