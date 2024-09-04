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Мін'юст США висунув обвинувачення лідеру ХАМАСу та бойовикам за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Ксенія Золотова
4 вересня, 2024 середа
04:33
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

У вівторок, 3 вересня, міністерство юстиції США оголосило про висунення кримінальних звинувачень проти лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара та інших високопоставлених бойовиків за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Зміст

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що кримінальний позов за сімома пунктами, подана до федерального суду Нью-Йорка, включає такі звинувачення, як змова з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації, яка призвела до смерті, змова з метою вбивства громадян США та змова з метою фінансування тероризму.

Також США звинувачують Іран і ліванську Хезболлу в наданні фінансової підтримки, зброї, включаючи ракети, і військових поставок ХАМАСу для використання в нападах.

Вплив справи може бути здебільшого символічним, враховуючи, що Сінвар, як вважають, ховається в тунелях у Газі, а міністерство юстиції каже, що троє з шести обвинувачених зараз вважаються мертвими, пише АР. Але офіційні особи кажуть, що очікуються додаткові дії в рамках ширших зусиль проти групи бойовиків.

Позов був поданий під грифом "таємно" ще у лютому, щоб дати США час спробувати взяти під варту тодішнього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Проте, документ було розсекречено у вівторок, за кілька тижнів після смерті Ханії та через інші події в регіоні.

Американський чиновник, який не мав права публічно говорити про цю справу та говорив на умовах анонімності, сказав Associated Press, що немає підстав вважати, що звинувачення вплинуть на поточні переговори щодо пропозиції про припинення вогню та угоду про заручників.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до Росії за допомогою у сприянні в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
США
Війна в Ізраїлі
Хамас
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