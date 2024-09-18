Місцева влада ще одного польського міста закликала мешканців евакуюватися

Про це пише RMF24.

Станом на 07:00 18 вересня рівень води у Жагані становив 741 см. Як зазначає видання, тривогу оголошують, коли він становить 400 см.

У ніч на середу мер міста розпорядився евакуювати десятки мешканців з околиць закритого головного мосту. Вже сьогодні вранці поліція повідомила, що міст через Жагань закритий та закликала евакуюватися через об'їзну дорогу.

У виданні зазначили, що рівень води постійно підіймається, але й дещо сповільнився.

Про шторм "Борис" у Центральній Європі

У Центральній Європі кілька днів вирує негода. В Австрії під час рятувальних робіт загинув пожежник, у Польщі - 1 людина потонула, у Румунії - 4 загиблих та 2 зниклих безвісти. У Чехії вода почала зносити перші будинки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна на доручення президента Володимира Зеленського запропонувала країнам ЄС допомогу в боротьбі з повенями.

Унаслідок повені, що охопила південні регіони Польщі, уряд 16 вересня оголосивнадзвичайний стан у Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому воєводствах.

У вівторок, 17 вересня, стало відомо, що у польському місті Левін-Бжеський затопило вже кілька вулиць. Мер міста Артур Котара закликав мешканців евакуюватися.