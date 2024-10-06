Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначається, співробітники Каунаської територіальної митниці та кримінальної митної служби на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва під час огляду знайшли поштову посилку з імовірно військовими речами - камуфляжними штанами.

Вважається, що речі призначені для збройних сил Російської Федерації у війні проти України. Усього було вилучено 5 одиниць камуфляжних штанів відповідно до Регламенту Ради ЄС.

Також 1 жовтня схожа партія з п'ятьма маскувальними сітками була перехоплена в Кібартай у поїзді, що прямував з Калінінграда.

Ще дві партії із такими ж сітками, призначеними для російських військових, перебували в тих же поїздах і вилучені митниками 27-29 вересня.

За словами митників, такі вантажі, що призначені для російських сил на війні проти України, зазвичай відправляють члени різних громадських організацій у Калінінграді.

Конфісковані товари литовська митниця передасть як допомогу Україні.