Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення
Співробітники митної служби Литви з 27 вересня до 2 жовтня виявили у пасажирських поїздах, що прямували з Калінінграда до Москви, чотири партії з різними предметами військового призначення
Про це повідомляє Delfi.
Як зазначається, співробітники Каунаської територіальної митниці та кримінальної митної служби на залізничній станції Кібартай у поштовому вагоні пасажирського поїзда Калінінград-Москва під час огляду знайшли поштову посилку з імовірно військовими речами - камуфляжними штанами.
Вважається, що речі призначені для збройних сил Російської Федерації у війні проти України. Усього було вилучено 5 одиниць камуфляжних штанів відповідно до Регламенту Ради ЄС.
Також 1 жовтня схожа партія з п'ятьма маскувальними сітками була перехоплена в Кібартай у поїзді, що прямував з Калінінграда.
Ще дві партії із такими ж сітками, призначеними для російських військових, перебували в тих же поїздах і вилучені митниками 27-29 вересня.
За словами митників, такі вантажі, що призначені для російських сил на війні проти України, зазвичай відправляють члени різних громадських організацій у Калінінграді.
Конфісковані товари литовська митниця передасть як допомогу Україні.
- У липні міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте в офіційному листі звернулася до Ілви Йоханссон, члена Єврокомісії, відповідального за внутрішні справи, з проханням про фінансову підтримку для посилення охорони кордону Литви з Росією.
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