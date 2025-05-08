Про це, як повідомила CNN, розповіло високопоставлене джерело в пакистанській службі безпеки.

За інформацією пакистанських силовиків, "суворий бій" між винищувачами Пакистану й Індії, що відбувся на світанку 7 травня, був одним із найбільших і найдовших у новітній історії авіації.

За словами джерела, загалом у повітрі понад годину боролися 125 винищувачів, при цьому жодна зі сторін не залишала свого повітряного простору. Пакистанський чиновник уточнив, що обмін ракетними обстрілами іноді відбувався на відстанях понад 160 кілометрів.

За словами джерела, часом ВПС Індії доводилося здійснювати кілька нальотів на цілі. Пакистан зробив усе можливе, щоб попередити цивільних осіб у районах, які він вважав потенційними цілями, повідомило джерело. Чиновник додав, що військовим вдалося мінімізувати втрати серед цивільного населення.

"Якщо це правда, то це нове відкриття в історії сучасних війн"

"Є певні сумніви, що ці країни зможуть одночасно та в одному місці підняти в повітря 125 бойових літаків. Це вимагає розвинутої логістики та високого планування. Проте, якщо це правда, то це нове відкриття в історії сучасних війн", – прокоментував цю інформацію полковник ЗСУ, ексзаступник командувача ССО ЗСУ й екскерівник управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ Євген Сасько.

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Фахівець звернув увагу на ще одну деталь, коментуючи інформацію про 5 збитих літаків військово-повітряних сил Індії.

"Якщо відомості про збиття пʼяти літаків ВПС Індії достовірні (а факт збиття одного Rafale вже підтверджено), то це демонструє якість китайських ракет PL15, які стоять на озброєнні винищувачів Пакистану. І дещо знецінює закупівлю Індією Rafale (9 мільярдів за 36 літаків). При оцінці протистояння китайських винищувачів J10C (стоять на озброєнні Пакистану з 2022 року) проти французьких Rafale (стоять на озброєнні Індії) слід враховувати, що J10C має ракети PL15 (заявлена дальність 200-300 км), які переважають за характеристиками ракети Meteor на Rafale (заявлена дальність до 200 км)", – написав Сасько.