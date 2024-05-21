Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Молдова стала першою країною, яка підписала Угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони.Це партнерство підвищить стійкість країни", - зауважив Боррель.

За його словами, угода дозволить разом "протистояти спільним викликам у сфері безпеки, зробити взаємодію більш ефективною та дослідити нові сфери співробітництва".

Moldova is the first country to sign a Security & Defence Partnership with the EU.



This partnership will enhance the country's resilience.



It will allow to jointly address common security challenges, make our engagement more effective and explore new areas of cooperation. pic.twitter.com/LXFurbs6oa — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 21, 2024

Що відомо про вступ Молдови до ЄС

Єврорада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.

У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.

25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС. Конституційний суд визнав такий референдум законним.