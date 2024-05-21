Молдова стала першою країною, яка підписала безпекову угоду з ЄС
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що Молдова підписала безпекову угоду з ЄС, ставши першою країною, яка уклала подібний договір
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Молдова стала першою країною, яка підписала Угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони.Це партнерство підвищить стійкість країни", - зауважив Боррель.
За його словами, угода дозволить разом "протистояти спільним викликам у сфері безпеки, зробити взаємодію більш ефективною та дослідити нові сфери співробітництва".
Що відомо про вступ Молдови до ЄС
Єврорада 14 грудня 2023 року ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
У кінці грудня президентка Молдови Мая Санду попросила підтримати її повторне висунення на займану посаду під час виборів восени 2024 року. Тоді ж вона хотіла б провести загальнонародний референдум щодо членства в Європейському Союзі. Санду наголосила, що референдум про вступ Молдови до ЄС пройде без Придністров'я.
25 січня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації щодо організації референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
19 березня Санду попросила парламент Молдови призначити референдум про вступ у ЄС. Конституційний суд визнав такий референдум законним.
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