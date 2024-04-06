Молдова закупить ще один радар для моніторингу повітряного простору країни
Міністерство оборони Молдови підписало контракт про закупівлю нового радару для моніторингу повітряного простору країни
Про це повідомили на сайті відомства, передає NewsMaker.
У Міноборони країни розповіли, що новий радар купують за фінансової підтримки ЄС у рамках програми European Peace Facility (EPF). Ціну не розкривають. Однак у відомстві зазначили, що державний секретар Серджіу Плоп провів зустріч із командою Естонського агентства впровадження (ECDI), відповідальною за закупівлю та реалізацію проєкту.
"Вони обговорили допомогу Європейського союзу в рамках програми EPF у мобільності, логістиці, зв'язку та спостереженні за повітряним простором", - йдеться у повідомленні.
Контракт на купівлю радара підписали генеральний директор естонського агентства Магнус-Вальдемар Саар та заступник начальника Генерального штабу Національної армії Молдови Серджіу Чірімпей.
- Наприкінці минулого року до Молдови доставили сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна придбала у французького виробника THALES.
- Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про потребу в модернізованій системі протиповітряної оборони, щоб протидіяти загрозам із боку Росії.
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