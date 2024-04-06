Молдова закупить ще один радар для моніторингу повітряного простору країни

Про це повідомили на сайті відомства, передає NewsMaker.

У Міноборони країни розповіли, що новий радар купують за фінансової підтримки ЄС у рамках програми European Peace Facility (EPF). Ціну не розкривають. Однак у відомстві зазначили, що державний секретар Серджіу Плоп провів зустріч із командою Естонського агентства впровадження (ECDI), відповідальною за закупівлю та реалізацію проєкту.

"Вони обговорили допомогу Європейського союзу в рамках програми EPF у мобільності, логістиці, зв'язку та спостереженні за повітряним простором", - йдеться у повідомленні.

Контракт на купівлю радара підписали генеральний директор естонського агентства Магнус-Вальдемар Саар та заступник начальника Генерального штабу Національної армії Молдови Серджіу Чірімпей.

Наприкінці минулого року до Молдови доставили сучасний радар для спостереження за повітряним простором, який країна придбала у французького виробника THALES.