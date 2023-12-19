Молдова прагне осучаснити систему ППО, аби захиститися від можливої агресії РФ
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про потребу в модернізованій системі протиповітряної оборони, щоб протидіяти загрозам із боку Росії
Про це повідомляє Reuters.
Очільник молдовського уряду сказав про це за три дні після того, як парламент Молдови схвалив нову стратегію безпеки, де Росія визначена як найбільша загроза країні та її проєвропейському уряду.
Речан зазначив, що Молдова має намір за допомогою ЄС і НАТО придбати сучасну систему протиповітряної оборони для захисту аеропортів та основних об'єктів інфраструктури.
"Якщо Кремль вирішить напасти на нас, що ми будемо робити? Нейтралітет не захистить Молдову", - сказав Речан.
Прем'єр Молдови додав, що в разі відсутності у бізнеса та громадян відчуття безпеки, вони залишають країну і забирають із собою свій капітал. На думку Речана, саме це наразі відбувається в Молдові.
- Раніше, 17 грудня, армія Молдови розпочала військові навчання неподалік українського кордону та окупованого РФ Придністров'я.
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