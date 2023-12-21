Молдова отримала сучасний радар для системи ППО
До Молдови доставили радар для спостереження за повітряним простором, який країна придбала у французького виробника THALES
Про це повідомляє NewsMaker.
За словами міністра оборони Анатолія Носатого, цей радар життєво необхідний для зміцнення потенціалу протиповітряної оборони Молдови.
Як зазначила у коментарі виданню прессекретар відомства Алла Діакону, у Молдові були декілька систем повітряного спостереження, але вони застаріли.
Носатий раніше зазначав, що до кінця року Молдова придбає сучасну систему контролю за повітряним простором, а 2024 року Національна армія отримає ракети для ППО.
- Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про потребу в модернізованій системі протиповітряної оборони, щоб протидіяти загрозам із боку Росії
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