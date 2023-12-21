Молдова отримала сучасний радар для системи ППО

Про це повідомляє NewsMaker.

За словами міністра оборони Анатолія Носатого, цей радар життєво необхідний для зміцнення потенціалу протиповітряної оборони Молдови.

Як зазначила у коментарі виданню прессекретар відомства Алла Діакону, у Молдові були декілька систем повітряного спостереження, але вони застаріли.

Носатий раніше зазначав, що до кінця року Молдова придбає сучасну систему контролю за повітряним простором, а 2024 року Національна армія отримає ракети для ППО.