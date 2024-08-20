Може нести ядерний заряд: Пакистан заявив про успішне випробування балістичної ракети
У вівторок, 20 серпня, Пакистан провів "успішний" випробувальний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" Shaheen-II
Про це повідомляє AA.com.
"Випробувальний запуск був спрямований на навчання військ, перевірку різних технічних параметрів і оцінку продуктивності різних підсистем, включених для підвищення точності та підвищення живучості", - йдеться у заяві військ Пакистану.
За випробувальним запуском Shaheen-II спостерігали старші офіцери відділу стратегічних планів і командування стратегічних сил армії, а також науковці та інженери стратегічних організацій.
Shaheen-II здатний нести як звичайні, так і ядерні боєголовки на відстань до 1500 км.
- Сильні мусони на північному заході Пакистану спричинили раптову повінь 30 липня. Унаслідок цього загинуло щонайменше 14 людей, серед яких 11 є членами однієї родини.
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