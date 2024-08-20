Може нести ядерний заряд: Пакистан заявив про успішне випробування балістичної ракети

Про це повідомляє AA.com.

"Випробувальний запуск був спрямований на навчання військ, перевірку різних технічних параметрів і оцінку продуктивності різних підсистем, включених для підвищення точності та підвищення живучості", - йдеться у заяві військ Пакистану.

За випробувальним запуском Shaheen-II спостерігали старші офіцери відділу стратегічних планів і командування стратегічних сил армії, а також науковці та інженери стратегічних організацій.

Shaheen-II здатний нести як звичайні, так і ядерні боєголовки на відстань до 1500 км.