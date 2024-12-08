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Можливо, Трамп зрозумів, який тягар лягає на його плечі, - політична оглядачка з Франції Мельничук про перемовини у Парижі

Марина Клюєва
8 грудня, 2024 неділя
17:59
Світ Зеленський, Макрон, Трамп

Політична оглядачка з Парижу Оксана Мельничук вважає, що після зустрічі між Макроном, Трампом та Зеленським, яка відбулась 7 грудня, новообраний президент США виглядав спантеличеним

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Після зустрічі наш президент виглядав просто сяючим, він був з великою посмішкою задоволення, це відчувалося. Відчувалося, що Макрон отримати певну сатисфакцію від того, що йому все ж таки вдалося цю зустріч організувати, а Трамп вийшов спантеличений", - зазначила вона. 

Оксана Мельничук припустила, що під час зустрічі Дональд Трамп, можливо, зрозумів, яка відповідальність лягає на його плечі.

"Тобто це ж ми тільки міркуємо, ніхто ж не знає, що там у них в голові зараз. Але нам так здалося, спостерігачам, оглядачам, які коментували цілий день цю всю подію, що Трамп, можливо, в палаці цьому Єлисейському при цій тристоронній зустрічі зрозумів, який тягар лягає на його плечі, і яка відповідальність лягає на його плечі. Макрон себе спозиціонував як люди, яка буде намагатися ці перемовини організовувати. Звичайно, що ми обговорювали той факт, що напередодні цього візиту Орбам кружляв навколо Трампа у Вашингтоні і пропонував своє посередництво у цих перемовинах, але йому було різко відмовлено. І той факт, що Трамп все ж таки приїхав до Макрона, хоча він не мав туди приїжджати", - розповіла оглядачка.

  • Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еманюелем Макроном.
Теги:
Новини
Україна
Франція
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
США
Світ про Україну
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