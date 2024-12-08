Можливо, Трамп зрозумів, який тягар лягає на його плечі, - політична оглядачка з Франції Мельничук про перемовини у Парижі

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Після зустрічі наш президент виглядав просто сяючим, він був з великою посмішкою задоволення, це відчувалося. Відчувалося, що Макрон отримати певну сатисфакцію від того, що йому все ж таки вдалося цю зустріч організувати, а Трамп вийшов спантеличений", - зазначила вона.

Оксана Мельничук припустила, що під час зустрічі Дональд Трамп, можливо, зрозумів, яка відповідальність лягає на його плечі.

"Тобто це ж ми тільки міркуємо, ніхто ж не знає, що там у них в голові зараз. Але нам так здалося, спостерігачам, оглядачам, які коментували цілий день цю всю подію, що Трамп, можливо, в палаці цьому Єлисейському при цій тристоронній зустрічі зрозумів, який тягар лягає на його плечі, і яка відповідальність лягає на його плечі. Макрон себе спозиціонував як люди, яка буде намагатися ці перемовини організовувати. Звичайно, що ми обговорювали той факт, що напередодні цього візиту Орбам кружляв навколо Трампа у Вашингтоні і пропонував своє посередництво у цих перемовинах, але йому було різко відмовлено. І той факт, що Трамп все ж таки приїхав до Макрона, хоча він не мав туди приїжджати", - розповіла оглядачка.