МЗС Чехії оголосило про призначення нового посла в РФ після трьох років відсутності
У міністерстві закордонних справ Чехії 15 жовтня заявили, що після майже трирічної перерви призначать нового посла в Росії
Про це інформує МЗС Чехії.
Вказано, що послом Чехії у РФ стане Даніель Коштовал. Він вже отримав агреман, тобто попередню згоду від Росії на прийняття, як очільника дипломатичного представництва. Очікується, що дипломат вступить на посаду в перші місяці наступного року.
"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії з просування чеських інтересів", - прокоментував призначення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Довідково. З 1996 року Даніель Коштовал працював у міністерстві закордонних справ Чехії на посадах директора Департаменту політики безпеки, директора Департаменту Північної та Східної Європи та Генерального директора з питань неєвропейських країн. З 1998 по 2002 рік працював у Постійному представництві Чеської Республіки при НАТО.
Працював у посольстві Чехії в Москві (2003-2006) та посольстві Чехії у Вашингтоні (2009-2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони. Згодом до кінця 2018 року обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегій, зовнішніх відносин та планування, а пізніше - з питань озброєння та закупівель.
- 5 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський оголосив про відкликання чеського посла в Росії Вітезслава Півоньки, який з 2022 року фізично перебував у Празі.
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