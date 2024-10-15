МЗС Чехії оголосило про призначення нового посла в РФ після трьох років відсутності

Про це інформує МЗС Чехії.

Вказано, що послом Чехії у РФ стане Даніель Коштовал. Він вже отримав агреман, тобто попередню згоду від Росії на прийняття, як очільника дипломатичного представництва. Очікується, що дипломат вступить на посаду в перші місяці наступного року.

"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії з просування чеських інтересів", - прокоментував призначення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Довідково. З 1996 року Даніель Коштовал працював у міністерстві закордонних справ Чехії на посадах директора Департаменту політики безпеки, директора Департаменту Північної та Східної Європи та Генерального директора з питань неєвропейських країн. З 1998 по 2002 рік працював у Постійному представництві Чеської Республіки при НАТО.

Працював у посольстві Чехії в Москві (2003-2006) та посольстві Чехії у Вашингтоні (2009-2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони. Згодом до кінця 2018 року обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегій, зовнішніх відносин та планування, а пізніше - з питань озброєння та закупівель.