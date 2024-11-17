МЗС Ірану заперечило зустріч їхнього представника в ООН з Ілоном Маском

Про це повідомляє Reuters.

Аракчі також попередив, що Іран "готовий до конфронтації або співпраці" у своїй суперечці з ядерною агенцією ООН МАГАТЕ та західними країнами в цьому органі щодо його ядерної програми.

"Ця інформація (про зустріч представника Тегерана в ООН з Маском, - ред.) була сфабрикованою історією американських ЗМІ, і про мотиви цього також можна спекулювати. На мій погляд, вигадка американських ЗМІ про зустріч Ілона Маска з представником Ірану є формою тестування на те, чи є підстави для такого кроку", — сказав Аракчі.



Він зазначив, що Тегеран чекає, поки нова адміністрація США прояснить свою політику, і на основі цього буде коригувати власну політику: "Зараз ні час для таких зустрічей, ні це не доречно".

"Від керівництва не було дозволу на таку зустріч", — зауважив Аракчі, маючи на увазі верховного лідера Алі Хаменеї.

Відносини між Тегераном і МАГАТЕ загострилися через кілька давніх проблем, включаючи заборону Іраном експертам агентства зі збагачення урану в'їжджати в країну та його неспроможність пояснити сліди урану, знайдені на незаявлених об'єктах.

"Наш ядерний шлях у наступному році буде чутливим і складним, і ми готові до конфронтації або співпраці", - повідомив Аракчі.

Він сказав, що ядерна угода 2015 року, з якої Трамп вийшов у 2018 році під час свого першого терміну, більше не має такої ж цінності для Ірану.

"Якщо переговори почнуться, ядерний пакт може служити орієнтиром, але він більше не має колишнього значення. Ми повинні досягти здійсненної угоди", - сказав Аракчі.