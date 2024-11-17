МЗС Ірану заперечило зустріч їхнього представника в ООН з Ілоном Маском
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі спростував повідомлення про зустріч між представником Тегерана в ООН і американським мільярдером, соратником новообраного президента США Дональда Трампа, Ілоном Маском
Про це повідомляє Reuters.
Аракчі також попередив, що Іран "готовий до конфронтації або співпраці" у своїй суперечці з ядерною агенцією ООН МАГАТЕ та західними країнами в цьому органі щодо його ядерної програми.
"Ця інформація (про зустріч представника Тегерана в ООН з Маском, - ред.) була сфабрикованою історією американських ЗМІ, і про мотиви цього також можна спекулювати. На мій погляд, вигадка американських ЗМІ про зустріч Ілона Маска з представником Ірану є формою тестування на те, чи є підстави для такого кроку", — сказав Аракчі.
Він зазначив, що Тегеран чекає, поки нова адміністрація США прояснить свою політику, і на основі цього буде коригувати власну політику: "Зараз ні час для таких зустрічей, ні це не доречно".
"Від керівництва не було дозволу на таку зустріч", — зауважив Аракчі, маючи на увазі верховного лідера Алі Хаменеї.
Відносини між Тегераном і МАГАТЕ загострилися через кілька давніх проблем, включаючи заборону Іраном експертам агентства зі збагачення урану в'їжджати в країну та його неспроможність пояснити сліди урану, знайдені на незаявлених об'єктах.
"Наш ядерний шлях у наступному році буде чутливим і складним, і ми готові до конфронтації або співпраці", - повідомив Аракчі.
Він сказав, що ядерна угода 2015 року, з якої Трамп вийшов у 2018 році під час свого першого терміну, більше не має такої ж цінності для Ірану.
"Якщо переговори почнуться, ядерний пакт може служити орієнтиром, але він більше не має колишнього значення. Ми повинні досягти здійсненної угоди", - сказав Аракчі.
- Раніше New York Times повідомила, що мільярдер Ілон Маск та соратник новообраного президента США Дональда Трампа, у понеділок, 11 листопада, зустрівся з послом Ірану в ООН.
- Актуальне
- Важливе