МЗС Нідерландів закликало Білорусь звільнити 1300 політв'язнів

Про це Велдкамп написав у соцмережі Х.

"Мав надихаючу розмову з Тихановською, лідеркою білоруських демократичних сил, у Гаазі. Я глибоко поважаю її мужність і відданість справі надання голосу народу Білорусі. Треба поважати їхній заклик до демократичного майбутнього", - розповів нідерландський міністр.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб відбулися вільні, чесні та демократичні вибори.

"Нідерланди також закликають до негайного звільнення понад 1300 політичних в'язнів режиму. Правозахисники та вільні медіа можуть і надалі продовжувати розраховувати на нашу підтримку”, - наголосив Велдкамп.

Наприкінці грудня 2024 року у Білорусі оприлюднили список кандидатів на вибори. Лукашенко балотується в президенти Білорусі на сьомий термін.



