МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу

"Такий мандат має особливо велике значення для країн, які можуть бути готові направити війська в Сектор Гази, а також палестинців", — зазначив він.

Вадефуль наголосив, що Берлін "вітав би чіткий мандат для цієї місії", який ґрунтувався б на міжнародному праві.

Міністр також закликав ізраїльтян, палестинців, арабські та європейські країни до спільних зусиль у реалізації мирного плану на Близькому Сході. "Головне зараз — дати надію людям на Близькому Сході", — підкреслив він, додавши, що це можливо лише якщо дії політиків відповідатимуть положенням великих угод та декларацій.

За словами Вадефуля, Берлін готовий підтримувати мирний процес на Близькому Сході, оскільки стабільність у регіоні "відповідає інтересам Німеччини та Європи".

10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.



