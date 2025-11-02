МЗС Німеччини закликає відправити миротворців ООН у Газу
У суботу, 1 листопада, під час конференції з питань безпеки в Бахрейні міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль повторив свій заклик до надання мандату ООН для міжнародних сил у Секторі Гази
Про це інформує DW.
"Такий мандат має особливо велике значення для країн, які можуть бути готові направити війська в Сектор Гази, а також палестинців", — зазначив він.
Вадефуль наголосив, що Берлін "вітав би чіткий мандат для цієї місії", який ґрунтувався б на міжнародному праві.
Міністр також закликав ізраїльтян, палестинців, арабські та європейські країни до спільних зусиль у реалізації мирного плану на Близькому Сході. "Головне зараз — дати надію людям на Близькому Сході", — підкреслив він, додавши, що це можливо лише якщо дії політиків відповідатимуть положенням великих угод та декларацій.
За словами Вадефуля, Берлін готовий підтримувати мирний процес на Близькому Сході, оскільки стабільність у регіоні "відповідає інтересам Німеччини та Європи".
- 10 жовтня, о 12:00 набула чинності угода про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ХАМАС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе