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МЗС Угорщини викликало посла Хорватії через заяву хорватського міністра оборони щодо України

Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
02:57
Світ Угорщина

Міністр оборони Хорватії Іван Анушич, коментуючи відмову президента направити хорватські війська для тренування українців, заявив, що так країна буде схожою на Угорщину, яка публічно підтримує РФ. У Будапешті відреагували

Зміст

Про це інформує Telex

Вказано, що після того, як президент Хорватії Зоран Міланович відмовився від пропозиції уряду відправити військових до місії НАТО, щоб тренувати українських солдатів на території Німеччини, міністр оборони Хорватії Іван Анушич обурився цим рішенням. Він згодом заявив, що не втручаючись у військові дії, Хорватія стане на бік Сербії та Угорщини, які публічно підтримують Росію і Путіна.

"Ми хочемо стати на бік Сербії, Угорщини, які зараз публічно підтримують Путіна? Ми хочемо бути частиною цієї команди і того світу, чи частиною світу, до якого ми зараз належимо, західного світу, західних цінностей, західної цивілізації та західної демократії?", - цитує його слова N1. 

Реакція Угорщини

На заяву хорватського міністра відреагував очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він заявив, що Угорщина прагне якнайкращих відносин з усіма сусідами, в тому числі і з Хорватією. 

"Ось чому було несподівано, що хорватський міністр оборони, схоже, обрав новий вид спорту - ображати угорців. Такого прецеденту ще не було, тому ми пропустили повз вуха перший коментар міністра, але я відмовився пропустити повз вуха другий. (...) Я шанобливо прошу хорватський уряд не втягувати нас у свої явно існуючі гострі внутрішньополітичні суперечки з президентом республіки", - сказав він. 

Згідно із заявою міністерства, посол Хорватії Младен Андрліч був прийнятий заступником державного секретаря з територіальних питань у Міністерстві закордонних справ і торгівлі Угорщини. 

  • Раніше МЗС Хорватії назвало політично глибоко образливою заявою слова очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто, який назвав країну "ненадійною для транзиту" після того, як Загреб запропонував постачати нафту до Словаччини та Угорщини. 
Теги:
Новини
Україна
МЗС
Хорватія
Угорщина
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