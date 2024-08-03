Хорватія обурилася через заяву голови МЗС Угорщини щодо "ненадійності країни для транзиту нафти"
МЗС Хорватії назвало політично глибоко образливою заявою слова очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто, який назвав країну "ненадійною для транзиту" після того, як Загреб запропонував постачати нафту до Словаччини та Угорщини
Про це повідомляє Euractiv.
Сіярто назвав Хорватію "ненадійною транзитною країною", після того як вона запропонувала себе як альтернативний маршрут для постачання нафти в Словаччину та Угорщину.
"Це політично глибоко образлива заява, якої ми не очікували від представника країни, на недоброзичливі кроки якої ми довгий час відповідали надзвичайною стриманістю та поміркованістю", – заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман.
Словаччина, чий угорський нафтопереробний завод Slovnaft уже отримує частину нафти через JANAF, заявила в п'ятницю, що отримала лист від хорватського уряду з пропозицією забезпечити поставки.
"Але за якою ціною? В якому обсязі? Цього сьогодні ніхто не знає", – заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.
Словаччина, як і Угорщина, хоче, щоб Єврокомісія змусила Україну повністю відновити потоки нафти з Росії, але, за словами Бланара, вона також шукатиме інше рішення, якщо Єврокомісія не діятиме.
Попри тривалі переговори щодо тарифів на транзит, хорватській JANAF та угорській MOL вдалося підписати річний контракт у травні 2023 року на транспортування та зберігання 2,9 млн тонн нафти Адріатичним трубопроводом до угорських та словацьких нафтопереробних заводів MOL.
У п'ятницю Угорщина також поскаржилася на те, що Хорватія не інвестувала в нарощування потужностей і ніколи не підтверджувала цифру, яку вона назвала для максимальної транзитної потужності свого трубопроводу.
У своїй заяві компанія JANAF відкинула ці звинувачення, заявивши, що вона постійно інвестує у свою транспортно-зберігаючу систему.
Компанія заявила, що разом з MOL протестувала свої транспортні потужності на ділянці в напрямку Угорщини та довела, що може транспортувати 1,2 млн тонн сирої нафти щомісяця.
"Абсолютно не відповідає дійсності інформація про те, що JANAF підвищував свої тарифи протягом останніх трьох років", – відкинули також у компанії звинувачення Угорщини.
Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України
19 липня повідомлялось, що нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.
22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.
23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет із питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.
Глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.
Очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину в "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".
Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.
30 липня у МЗС заявили про готовність України до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл".
Того ж дня Сіярто припустив, що зупинку транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України "вигадали" в ЄС.
1 серпня в Єврокомісії заявили, що для постачання нафти до Угорщини й Словаччини немає загроз.
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