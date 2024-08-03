Хорватія обурилася через заяву голови МЗС Угорщини щодо "ненадійності країни для транзиту нафти"

Про це повідомляє Euractiv.

Сіярто назвав Хорватію "ненадійною транзитною країною", після того як вона запропонувала себе як альтернативний маршрут для постачання нафти в Словаччину та Угорщину.

"Це політично глибоко образлива заява, якої ми не очікували від представника країни, на недоброзичливі кроки якої ми довгий час відповідали надзвичайною стриманістю та поміркованістю", – заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман.

Словаччина, чий угорський нафтопереробний завод Slovnaft уже отримує частину нафти через JANAF, заявила в п'ятницю, що отримала лист від хорватського уряду з пропозицією забезпечити поставки.

"Але за якою ціною? В якому обсязі? Цього сьогодні ніхто не знає", – заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар.

Словаччина, як і Угорщина, хоче, щоб Єврокомісія змусила Україну повністю відновити потоки нафти з Росії, але, за словами Бланара, вона також шукатиме інше рішення, якщо Єврокомісія не діятиме.

Попри тривалі переговори щодо тарифів на транзит, хорватській JANAF та угорській MOL вдалося підписати річний контракт у травні 2023 року на транспортування та зберігання 2,9 млн тонн нафти Адріатичним трубопроводом до угорських та словацьких нафтопереробних заводів MOL.

У п'ятницю Угорщина також поскаржилася на те, що Хорватія не інвестувала в нарощування потужностей і ніколи не підтверджувала цифру, яку вона назвала для максимальної транзитної потужності свого трубопроводу.

У своїй заяві компанія JANAF відкинула ці звинувачення, заявивши, що вона постійно інвестує у свою транспортно-зберігаючу систему.

Компанія заявила, що разом з MOL протестувала свої транспортні потужності на ділянці в напрямку Угорщини та довела, що може транспортувати 1,2 млн тонн сирої нафти щомісяця.

"Абсолютно не відповідає дійсності інформація про те, що JANAF підвищував свої тарифи протягом останніх трьох років", – відкинули також у компанії звинувачення Угорщини.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

19 липня повідомлялось, що нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".