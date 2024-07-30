Cіярто висловив думку, що припинення транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини ініціювали в ЄС

Про це він написав у Facebook.

Сіярто нагадав, що Угорщина та Словаччина ініціювали позов щодо припинення транзиту нафти РФ до їхніх країн, однак "Єврокомісія нічого не зробила", "незважаючи на очевидне порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

За його словами, такі дії можна пояснити двома варіантами, один із яких про те, що справу стосовно постачання нафти вигадали в Брюсселі, а не в Києві.

Глава угорського МЗС зазначив, що в такому разі "Єврокомісія хотіла шантажувати дві миролюбні країни, які відмовилися від поставок зброї".

"Єврокомісія і особисто президентка Урсула фон дер Ляєн повинні негайно дати свідчення: вони просили Брюссель заборонити поставки нафти з Києва? А якщо ні, то чому Єврокомісія більше тижня не вжила жодних заходів?" - написав він.

Згідно з іншим варіантом Сіярто, у ЄС не вирішили питання щодо нафти, оскільки "Європейська комісія настільки слабка, що не в змозі нав’язати фундаментальні інтереси двох держав-членів проти кандидата в члени".

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

30 липня у МЗС заявили про готовність України до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл".