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Україна готова до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл" до Угорщини й Словаччини, - МЗС

Дар'я Куркіна
30 липня, 2024 вiвторок
16:47
Світ Лукойл

Україна відкрита до участі в консультаціях щодо припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через свою територію до Угорщини та Словаччини, якщо в Євросоюзі розпочнуть такий механізм

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу, передає "Європейська правда".

"Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", – сказав він.

Коментуючи зупинку транзиту нафти російської компанії "Лукойл" до Угорщини й Словаччини, речник підкреслив, що Україна цінує співпрацю з усіма сусідами Європейського Союзу, та вдячна за їхній внесок у санкційний тиск на РФ та підтримання регіональної стабільності, як і зусилля для диверсифікації свого постачання.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Словаччина
МЗС України
нафта
Угорщина
Війна з Росією
Економіка
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