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У ЄС заявили, що для постачання нафти до Угорщини й Словаччини немає загроз

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
15:23
Світ нафта

Європейська комісія продовжує аналізувати ситуацію із постачанням нафти до Угорщини та Словаччини після того, як Україна зупинила транзит російського "Лукойлу". Однак наразі у ЄС не бачать впливу санкцій на обсяги поставок нафти через трубопровід "Дружба"

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Про це повідомив речник Єврокомісії Балаш Ужварі на брифінгу, передає "Європейська правда".

Він зауважив, аби врегулювати ситуацію, служби Єврокомісії мали комунікацію з урядами України, Угорщини та Словаччини.

"З інформації, яка зараз є у нашому розпорядженні, та відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", - пояснив Ужварі.

Речник додав, що Єврокомісії очікує на детальні пояснення Будапешта й Братислави, аби підтвердити свої висновки.

"Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не є гарантованими, оскільки немає ознак нагального ризику для безпеки постачання", – розповів речник.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

30 липня у МЗС заявили про готовність України до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл".

Того ж дня Сіярто припустив, що зупинку транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України "вигадали" в ЄС.

Теги:
Україна
Росія
ЄС
Словаччина
Єврокомісія
нафта
Угорщина
Економіка
Світ про Україну
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