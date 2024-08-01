Хорватія готова постачати нафту Угорщині та Словаччині, - премʼєр Пленкович

Про це повідомляє Hina.

Пленкович зауважив, що Хорватія та її нафтопровідний оператор JANAF готові постачати сировину Угорщині та Словаччині.

"Учора я направив листа прем'єр-міністрам Угорщини Віктору Орбану і Словаччини Роберту Фіцо, а також голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому висловив готовність Хорватії і JANAF забезпечити транспортування … в обсязі понад 14 мільйонів тонн. JANAF готова вести переговори з MOL (угорська енергетична компанія, - ред.) про транспортування і забезпечення енергетичної безпеки", - сказав він на засіданні кабінету міністрів.

Зазначено, що постачання можна вести через нафтопровід, який зʼєднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з угорською територією.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

19 липня повідомлялось, що нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".