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Хорватія готова постачати нафту Угорщині та Словаччині, - премʼєр Пленкович

Дар'я Куркіна
1 серпня, 2024 четвер
18:50
Світ Андрей Пленкович

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович надіслав листи очільникам угорського й словацького урядів, а також президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, та повідомив про готовність його держави транспортувати нафту до Словаччини та Угорщини

Зміст

Про це повідомляє Hina.

Пленкович зауважив, що Хорватія та її нафтопровідний оператор JANAF готові постачати сировину Угорщині та Словаччині.

"Учора я направив листа прем'єр-міністрам Угорщини Віктору Орбану і Словаччини Роберту Фіцо, а також голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому висловив готовність Хорватії і JANAF забезпечити транспортування … в обсязі понад 14 мільйонів тонн. JANAF готова вести переговори з MOL (угорська енергетична компанія, - ред.) про транспортування і забезпечення енергетичної безпеки", - сказав він на засіданні кабінету міністрів.

Зазначено, що постачання можна вести через нафтопровід, який зʼєднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з угорською територією.

Припинення транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України

19 липня повідомлялось, що нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет із питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти "Лукойлу" через територію України.

Глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину в "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

30 липня у МЗС заявили про готовність України до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл".

Того ж дня Сіярто припустив, що зупинку транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України "вигадали" в ЄС.

1 серпня у Єврокомісії заявили, що для постачання нафти до Угорщини й Словаччини немає загроз.

Теги:
Україна
ЄС
Словаччина
Хорватія
нафта
Угорщина
Економіка
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