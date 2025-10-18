Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї

Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
18:49
18 жовтня 2025 року пасажирський літак авіакомпанії Air China, що прямував із китайського міста Ханчжоу до Сеула, здійснив екстрену посадку в Шанхаї після загоряння батареї в ручній поклажі одного з пасажирів

Про це повідомляє Сhannel Тews Asia (CNA).

Як заявила авіакомпанія на китайській платформі соцмереж Weibo, під час рейсу CA139 "літієва батарея несподівано спалахнула в багажному відсіку над кріслом пасажира". Екіпаж оперативно ліквідував займання згідно з протоколом безпеки.

"Екіпаж негайно впорався з ситуацією відповідно до процедур, і ніхто не постраждав", — зазначили в заяві Air China.

На відео з місця події помітне яскраве полум'я, що виривалося з верхнього багажного відсіку.

В салоні також був чорний дим, оскільки щонайменше один пасажир намагався загасити полум'я.

Як наслідок, літак було перенаправлено на позапланову посадку в міжнародному аеропорту Шанхай Пудун "для забезпечення безпеки польотів".

  • У Бангладеш навчальний літак військово-повітряних сил 21 липня врізався в шкільний кампус у столиці: відомо про 20 загиблих людей і 170 постраждалих.
