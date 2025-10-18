На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї

Про це повідомляє Сhannel Тews Asia (CNA).

Як заявила авіакомпанія на китайській платформі соцмереж Weibo, під час рейсу CA139 "літієва батарея несподівано спалахнула в багажному відсіку над кріслом пасажира". Екіпаж оперативно ліквідував займання згідно з протоколом безпеки.

"Екіпаж негайно впорався з ситуацією відповідно до процедур, і ніхто не постраждав", — зазначили в заяві Air China.

На відео з місця події помітне яскраве полум'я, що виривалося з верхнього багажного відсіку.

В салоні також був чорний дим, оскільки щонайменше один пасажир намагався загасити полум'я.

Як наслідок, літак було перенаправлено на позапланову посадку в міжнародному аеропорту Шанхай Пудун "для забезпечення безпеки польотів".