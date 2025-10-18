На борту Air China загорівся павербанк: літак екстрено посадили в Шанхаї
18 жовтня 2025 року пасажирський літак авіакомпанії Air China, що прямував із китайського міста Ханчжоу до Сеула, здійснив екстрену посадку в Шанхаї після загоряння батареї в ручній поклажі одного з пасажирів
Про це повідомляє Сhannel Тews Asia (CNA).
Як заявила авіакомпанія на китайській платформі соцмереж Weibo, під час рейсу CA139 "літієва батарея несподівано спалахнула в багажному відсіку над кріслом пасажира". Екіпаж оперативно ліквідував займання згідно з протоколом безпеки.
"Екіпаж негайно впорався з ситуацією відповідно до процедур, і ніхто не постраждав", — зазначили в заяві Air China.
На відео з місця події помітне яскраве полум'я, що виривалося з верхнього багажного відсіку.
В салоні також був чорний дим, оскільки щонайменше один пасажир намагався загасити полум'я.
Як наслідок, літак було перенаправлено на позапланову посадку в міжнародному аеропорту Шанхай Пудун "для забезпечення безпеки польотів".
