На Філіппінах стався потужний землетрус, рятувальні роботи після зсуву ґрунту припинено
У суботу, 10 лютого, у філіппінському регіоні Мінданао стався потужний землетрус, унаслідок чого рятувальні роботи, що тривали після зсуву ґрунту, були припинені
Про це повідомляє DW.
Згідно з даними Німецького дослідницького центру наук про Землю (GFZ), землетрус магнітудою 5,6 бала стався об 11:22 ранку за місцевим часом з глибиною підземних поштовхів сягала до 10 кілометрів.
Сейсмологічне агентство Філіппін зафіксувало інші дані, заявивши, що це був землетрус магнітудою 5,9 і глибиною 27 км.
Про постраждалих чи руйнування внаслідок землетрусу не повідомлялося.
Філіппінське агентство попередило про можливі повторні поштовхи.
Унаслідок землетрусу рятувальні роботи після смертоносного зсуву грунту, який спричинив 28 смертей серед населення, довелось призупинити.
Епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 150 кілометрах на північ від місця зсуву.
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Станом на понеділок, 5 лютого, було відомо про щонайменше 20 людей, які загинули після днів проливних дощів у деяких частинах південних Філіппін.
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