Повені та зсуви ґрунту: на Філіппінах через стихію загинуло щонайменше 20 людей

Про це пише Reuters з посиланням на місцеве агентство з надзвичайних ситуацій.



Зазначається, що 13 людей загинули в провінції Давао-де-Оро, двоє вважаються зниклими безвісти, а семеро людей загинули в сусідньому Давао-дель-Норте.



Рясні дощі в південному регіоні Мінданао з 28 січня по 2 лютого приніс північно-східний мусон. Це призвело до смертоносних повеней і зсувів.

Повідомляється, що стихійне лихо завдало збитків для понад 812 тисяч людей, з яких близько 85 тисяч знайшли притулок в евакуаційних центрах.



Агентство зауважує, що зсуви та повені є частими в країні Південно-Східної Азії, архіпелазі з понад 7600 островів, які щорічно страждають від тропічних штормів.