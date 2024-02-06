Повені та зсуви ґрунту: на Філіппінах через стихію загинуло щонайменше 20 людей
Станом на понеділок, 5 лютого, щонайменше 20 людей загинули після днів проливних дощів у деяких частинах південних Філіппін
Про це пише Reuters з посиланням на місцеве агентство з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що 13 людей загинули в провінції Давао-де-Оро, двоє вважаються зниклими безвісти, а семеро людей загинули в сусідньому Давао-дель-Норте.
Рясні дощі в південному регіоні Мінданао з 28 січня по 2 лютого приніс північно-східний мусон. Це призвело до смертоносних повеней і зсувів.
Повідомляється, що стихійне лихо завдало збитків для понад 812 тисяч людей, з яких близько 85 тисяч знайшли притулок в евакуаційних центрах.
Агентство зауважує, що зсуви та повені є частими в країні Південно-Східної Азії, архіпелазі з понад 7600 островів, які щорічно страждають від тропічних штормів.
- Місяцем раніше на південь від столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,9 бала, що спричинив евакуацію населення та зупинку поїздів у Манілі.
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