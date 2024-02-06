Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Повені та зсуви ґрунту: на Філіппінах через стихію загинуло щонайменше 20 людей

Повені та зсуви ґрунту: на Філіппінах через стихію загинуло щонайменше 20 людей

6 лютого, 2024 вiвторок
07:39
Світ повінь

Станом на понеділок, 5 лютого, щонайменше 20 людей загинули після днів проливних дощів у деяких частинах південних Філіппін

Про це пише Reuters з посиланням на місцеве агентство з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 13 людей загинули в провінції Давао-де-Оро, двоє вважаються зниклими безвісти, а семеро людей загинули в сусідньому Давао-дель-Норте.

Рясні дощі в південному регіоні Мінданао з 28 січня по 2 лютого приніс північно-східний мусон. Це призвело до смертоносних повеней і зсувів.

Повідомляється, що стихійне лихо завдало збитків для понад 812 тисяч людей, з яких близько 85 тисяч знайшли притулок в евакуаційних центрах.

Агентство зауважує, що зсуви та повені є частими в країні Південно-Східної Азії, архіпелазі з понад 7600 островів, які щорічно страждають від тропічних штормів.

  • Місяцем раніше на південь від столиці Філіппін стався землетрус магнітудою 5,9 бала, що спричинив евакуацію населення та зупинку поїздів у Манілі.
Теги:
негода
Філіппіни
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
5 лютого, 2024 понедiлок
Комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Зеленський та Залужний
4 лютого, 2024 неділя
"Нам потрібне перезавантаження": Зеленський щодо питання про звільнення Залужного
Мобілізація, повістки
5 лютого, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: бізнес просить ВРУ доопрацювати документ, аби не паралізувати економіку
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.05
  • EUR
    Купівля 40.57
    Продаж 41.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 лютого
08:15
Джо Байден
Байден заветує законопроєкт про допомогу Ізраїлю, якщо в ньому не буде допомоги Україні
08:08
OPINION
Тетяна Ніколаєнко
Жереб кинуто. Але навіть без Залужного проблеми залишаться
08:05
Інфографіка
втрати окупантів
Російська армія втратила в Україні вже понад 390 тисяч окупантів, - Генштаб
07:50
Ентоні Блінкен
Блінкен приїхав на Близький Схід і обговорив із саудівським принцом бін Салманом шляхи завершення війни Ізраїлю та ХАМАС
07:16
нафта ембарго санкції
Країни G7 планують посилити правила імпорту російської нафти, - ЗМІ
06:46
На фото біженці з України
У Молдові створять установи для інтеграції біженців з України
06:38
Гелікоптер Black Hawk
У Колумбії впав військовий гелікоптер Black Hawk: загинули 4 людини
06:20
безпілотник, дрон
Росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі Білгородської області дронами
05:59
світ Африка ГУР вагнерівці війна з Росією
Бійці ГУР захопили у Судані вагнерівців, які планували держпереворот, - ЗМІ
05:58
Велика Британія
"Кращі результати для поранених": Британія показала, як навчає українських військових хірургів
05:35
Європарламент
Європарламент і Рада ЄС попередньо погодили створення Українського фонду на €50 млрд
05:26
Японія і ЄС
Мелоні та Кішіда підтвердили рішучість Італії та Японії у підтримці України
05:08
Чечня Росія кадирівці моліція
У Грозному співробітники ОМОН-Ахмат розстріляли авто підполковника МВС
04:39
аеропорт, Франкфурт
У Німеччині анонсують новий страйк: протестуватимуть пілоти та персонал Lufthansa
04:12
Після атаки дронів у чотирьох портах Ленінградській області РФ ввели надзвичайний режим
03:44
Харківщина: обстріл
Росіяни обстріляли готель на Харківщині: під завалами людина
03:16
Росія транспорт аеропорти санкції проти Росії
У Росії літак з відомими фігуристами застряг в снігу
02:48
санкції проти Росії
Євросоюз може обмежити пересування дипломатів із РФ, - Politico
02:20
Іран
Іран розпочав будівництво четвертого в країні ядерного реактора
01:52
Реджеп Ердоган та Путін
Це може сприяти припиненню зловмисної діяльності Кремля, - держдеп про контакти Туреччини і РФ
01:24
Олексій Данілов
Данілов заявив, що вибори відбудуться "коли здобудемо перемогу у цій війні"
00:56
Асоціація родин захисників "Азовсталі" виступила перед політичними групами ПАРЄ
Заробляють на крові українців: Литва пропонує створити у ПАРЄ реєстр тих, хто порушує санкції проти РФ
00:49
Жозеп Боррель
Боррель запропонував спосіб збільшити постачання боєприпасів Україні
00:28
Уряд Нідерландів може відмовитися від Facebook через загрозу безпеці, - ЗМІ
00:06
Майкл Джейстон
Помер актор Майкл Джейстон, відомий за роллю в британському серіалі "Доктор Хто"
2024, понедiлок
5 лютого
23:24
коронавірус
Науковці виявили, що неврологічні пошкодження спричиняють не вірусні інфекції, а імунна відповідь на них організму
23:18
Кирило Буданов
Буданов закликав Канаду передати Україні списані ракети CRV7
22:53
Музей Шухевича у Львові, розбір завалів
Кількість пошкоджених унаслідок агресії РФ об’єктів культурної інфраструктури зросла до 1938
22:46
OPINION
програма Княжицький. Політика
Новини з Польщі, які засліпило Євробачення 2024
22:37
Ексклюзив
Валерій Залужний
Маневри навколо звільнення Залужного можуть мати для влади протилежні наслідки, - політолог
22:24
Віктор Пінчук
Пінчук вийшов із власників радіогрупи Tavr Media, - Forbes
22:22
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Україна втратить сильного мотиватора": британський полковник Грант про ймовірну відставку Залужного
22:04
Оновлено
Мі-8 ВКС РФ
Зниклий у РФ гелікоптер МНС потонув у озері. Рятувальники знайшли тіло
22:03
ФСБ
ФСБ Росії заявила, нібито запобігла теракту "на замовлення СБУ" щодо одного з так званих керівників Криму
21:54
У Bihus.Info заявили, що стеження за ними організував департамент нацдержавності СБУ. Спецслужба відреагувала
21:46
Оновлено
Володимир Зеленський
Головні питання - посилення ППО та зміцнення систем РЕБ: Зеленський провів наради в Кропивницькому, Дніпрі й Черкасах
21:39
Ексклюзив
Валерій Залужний
Охочих зайняти місце Залужного сьогодні небагато, - полковник СБУ Костенко
21:23
Ексклюзив
"Без шансів для Росії": британський полковник Грант спрогнозував, скільки може тривати війна НАТО з РФ
21:16
ВАКС відправив директора "Львівського арсеналу" під домашній арешт
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ відбивають бажання противника просуватися на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV