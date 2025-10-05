На горі Еверест у Тибеті сотні туристів опинилися у сніговій пастці: частину з них вже вдалося евакуювати
Через сильний снігопад і зливи, що обрушилися на Гімалаї, сотні туристів опинилися заблокованими поблизу східного схилу гори Еверест у Тибеті. Частину із них вже евакуювали рятувальники
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що станом на неділю, 5 жовтня, 350 мандрівників досягли невеликого містечка Кудан, а з понад 200 іншими вдалося встановити зв’язок. Їх поступово будуть доставляти до Кудану за підтримки рятувальників.
Більше про негоду
Цього тижня сотні відвідувачів прибули до віддаленої долини Карма, що веде до східної сторони Евересту (Кангшунг), скориставшись восьмиденними вихідними з нагоди національного свята в Китаї. Снігопад у долині, розташованій на середній висоті близько 4200 метрів, розпочався у п’ятницю ввечері й тривав протягом суботи.
Повідомляється, що сотні місцевих жителів і рятувальників залучали до розчищення снігу, що перекрив доступ до району.
Яка ситуація на північному схилі гори?
Наразі невідомо, чи зачепила негода туристів поблизу північного схилу Евересту, що також розташований у Тибеті.
Північний схил гори, до якого можна легко дістатися асфальтованою дорогою, традиційно приваблює велику кількість туристів. Жовтень – пік сезону, коли після завершення індійського мусону небо зазвичай прояснюється.
Продаж квитків і вхід до всієї туристичної зони Евересту були припинені з вечора суботи.
- На початку жовтня у Вʼєтнамі через тайфун Буалой та спричинені ним повені загинула щонайменше 51 людина, 14 осіб зникли безвісти.
