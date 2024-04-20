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На півдні Німеччини в Альпах відновили роботу гірськолижні курорти

20 квітня, 2024 субота
03:26
Світ Німеччина туризм

Наприкінці квітня південь Німеччини завалило снігом. Деякі гірськолижні курорти на цьому тлі несподівано заявили про поновлення роботи

Про це пише Bild.

Так, витяги знову заробили для любителів гірських лиж в місті Кандель в районі Еммендінген (земля Баден-Вюртемберг). Якщо сніг збережеться, на що можна розраховувати, виходячи з прогнозу погоди, то витяг працюватиме навіть у вихідні з дев'ятої ранку до п'ятої години вечора.

На найвищій горі Німеччини – Цугшпітце (висота майже 3 тис. метрів) – лежить сніговий покрив заввишки до трьох метрів. 16 із 20 кілометрів трас зараз відкриті для туристів, працюють усі десять витягів. На горі Небельхорн (2224 метри) неподалік Оберстдорфа випало 234 сантиметри снігу, там також склалися сприятливі умови для катання.

"Цікаво буде побачити, скільки снігу випаде до неділі. Через північне розташування на неділю в Альпах може випасти від 30 до 40 см нового снігу", — вважає метеоролог Карстен Брандт із компанії Donnerwetter.

  • У середу, 17 квітня, на вершині Піп Іван Чорногірський в українських Карпатах випав сніг. У горах також вітряно й тримається мороз.
Теги:
туризм
Німеччина
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