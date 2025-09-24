На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник

Про це в ефірі Еспресо заявив політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко.

"Якщо говорити конкретно про ситуацію з перемовинами і про зміну риторики і позиції Дональда Трампа, абсолютно точно зрозуміло, що, по-перше, відбувся повноцінний вплив нашої переговорної групи - Володимира Зеленського та інших. Були чіткі донесені меседжі. Я думаю, що після зустрічі на Алясці Трамп, скажемо так, м'яко розумів, що Путін намагається донести йому ті наративи, які йому цікаві і які йому вигідні, але в будь-якому випадку, як ми бачимо, що на позицію Трампа, незалежно від того, яка це сторона, дуже легко повпливати", - сказав він.

Остапенко зауважив, що зустріч на Алясці - позиція одна, зустріч з Зеленським - позиція друга, через два тижні ще одна позиція, потім ще два тижні подумають, потім ще один місяць.

"Досить хаотично, як для американської політики, яка раніше там ще в нульові, в 10-ті роки була поступовою, планомірною, але якби було зрозуміло, що є якась гранд-стратегія дії. А зараз це більше схоже на такі заяви, які вчора дійсно були проривні. Я щиро дивився, я радів, я був задоволений, читаючи ці новини, але, в принципі, українське суспільство вже за ці сім-вісім місяців в каденції пана Дональда Трампа протверезіло", - додав експерт.

Він наголосив, що будь-які заяви, які мають дуже сильний, серйозний, символічний вплив, повинні підкріплюватися реальними повноцінними діями.

"Ці реальні повноцінні дії можуть бути виключно в комплексі. Це дипломатичний тиск, це фінансово-санкційний тиск, це військовий тиск і це об'єднаний тиск об'єднаної Європи, Сполучених Штатів та України. Поки цього не буде, будь-які заяви, будь-які інші зустрічі на Алясці, в Женеві, в Вашингтоні, в Києві не нададуть реального результату", - підсумував Остапенко.

Напередодні президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером в Нью-Йорку заявив, що РФ нагадує "паперового тигра" і Україна здатна повернути свою територію "в первісному вигляді" за підтримки ЄС й "навіть піти далі".

"Після того, як я ознайомився та повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні/Росії і побачив економічні проблеми, які вона спричиняє Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю (територію) Україну у її первісному вигляді", - написав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для нього це стало "трохи несподіванкою". Він наголосив, що в такий спосіб Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця.