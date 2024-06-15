На Саміті миру присутні російські пропагандисти
На Глобальному саміті миру, за вимогою Швейцарії, присутні російські журналісти. Серед них зокрема пропагандистські ТАСС та "РИА Новости"
Про це пише LB.ua.
Йдеться про щонайменше п'ять російських медіа, які отримали змогу надіслати своїх журналістів на саміт. Зокрема присутні представники пропагандистських медіа - ТАСС та "РИА Новости".
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Окрім них, можливість відвідати Глобальний саміт миру надали "Коммерсанту", "Медузі" та "Дождю". Також присутні медіа Китаю, попри те, що посадовці країни відмовилися від участі.
- В Офісі президента не виключають участі Росії у наступному Саміті миру, якщо РФ "не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство".
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