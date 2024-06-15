На Саміті миру присутні російські пропагандисти

Про це пише LB.ua.

Йдеться про щонайменше п'ять російських медіа, які отримали змогу надіслати своїх журналістів на саміт. Зокрема присутні представники пропагандистських медіа - ТАСС та "РИА Новости".

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Окрім них, можливість відвідати Глобальний саміт миру надали "Коммерсанту", "Медузі" та "Дождю". Також присутні медіа Китаю, попри те, що посадовці країни відмовилися від участі.