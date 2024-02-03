На сході Конго бойовики обстріляли гелікоптер місії ООН з миротворцями: є поранені
У п'ятницю, 2 лютого, повстанці на сході Демократичної Республіки Конго (ДРК) атакували гелікоптер місії ООН. Внаслідок атаки поранення отримали двоє миротворців
Про це інформує пресслужба ООН.
Як заявив речник ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу, миротворчий департамент ООН припускає, що напад був скоєний членами повстанського угруповання "М23" (("Рух 23 березня")
За його словами, це сталося в регіоні Каруба в провінції Північне Ківу, на території міста Масісі.
У результаті інциденту двоє південноафриканських миротворців отримали поранення, у тому числі один був важко поранений.
"Гелікоптер зміг нормально приземлитися в Гомі, і миротворці наразі отримують медичну допомогу", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що голова миротворчої місії ООН у ДР Конго Бінту Кейта засудила напад на гелікоптер. Вона заявила, що місія докладе всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності.
- Минулого року у лютому невідомі також обстріляли на сході Демократичної Республіки Конго гелікоптер миротворчої місії ООН. Тоді загинув один миротворець.
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