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У Конго обстріляли вертоліт місії ООН, є загиблий

6 лютого, 2023 понедiлок
06:11
Світ вертоліт місії ООН

Невідомі обстріляли на сході Демократичної Республіки Конго гелікоптер миротворчої місії ООН. Загинув один миротворець

Про це пише Reuters з посиланням на представника місії.

Гелікоптер потрапив під обстріл після зльоту з міста Бені. При цьому поранення отримав і пілот. Але він зміг продовжити політ та приземлитися в аеропорту столиці провінції Гома.

Ні Південна Африка, ні місія ООН не повідомили, хто може відповідати за напад. Вони також не сказали, з якої зброї було обстріляно вертоліт.

Миротворчу місію ООН чисельністю близько 18 тисяч осіб було розгорнуто у східному Конго після того, як у 2010 році змінила попередню операцію ООН. Її мандат включає підтримку зусиль конголезького уряду зі стабілізації регіону, що роздирається насильством повстанців.

  • Раніше у тимчасовому уряді Малі повідомили, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну. Її оголосили персоною нон ґрата.
ООН
Африка
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