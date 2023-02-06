У Конго обстріляли вертоліт місії ООН, є загиблий
Невідомі обстріляли на сході Демократичної Республіки Конго гелікоптер миротворчої місії ООН. Загинув один миротворець
Про це пише Reuters з посиланням на представника місії.
Гелікоптер потрапив під обстріл після зльоту з міста Бені. При цьому поранення отримав і пілот. Але він зміг продовжити політ та приземлитися в аеропорту столиці провінції Гома.
Ні Південна Африка, ні місія ООН не повідомили, хто може відповідати за напад. Вони також не сказали, з якої зброї було обстріляно вертоліт.
Миротворчу місію ООН чисельністю близько 18 тисяч осіб було розгорнуто у східному Конго після того, як у 2010 році змінила попередню операцію ООН. Її мандат включає підтримку зусиль конголезького уряду зі стабілізації регіону, що роздирається насильством повстанців.
- Раніше у тимчасовому уряді Малі повідомили, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну. Її оголосили персоною нон ґрата.
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