Малі висилає очільницю місії ООН з прав людини перед візитом Лаврова
У тимчасовому уряді Малі повідомили, що голова відділу з прав людини миротворчої місії ООН має 48 годин, щоб залишити країну. Її оголосили персоною нон ґрата
Про це передає Reuters.
Рішення вислати Гійома Нгефи-Атондоко Андалі було пов'язане з його нібито упередженим вибором свідків від громадянського суспільства для брифінгів Ради Безпеки ООН з Малі, останній з яких відбувся 27 січня.
Зазначається, влада Малі зазнала тиску через ймовірні порушення прав людини та зловживання, скоєні збройними силами Малі у партнерстві з російським приватним військовим підрядником ПВК Вагнера у Малі. 31 січня експерти ООН закликали провести незалежне розслідування можливих воєнних злочинів і злочинів проти людства з боку обох цих сил.
Також МЗС Малі повідомило, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає африканську країну цього тижня з дводенним візитом. У МЗС назвали візит відображенням загального бажання зміцнити зв'язки у сфері оборони та безпеки.
Лавров прибуде до Бамако в понеділок, 6 лютого. Це перший випадок, коли російський міністр закордонних справ офіційно відвідав західноафриканську країну, і це свідчить про те, що Москва зосереджена на розширенні свого впливу на континенті, поки вона сперечається із західними державами через вторгнення в Україну, пише видання.
"Цей візит високого рівня відповідає політичному вибору, зробленому перехідним урядом щодо розширення та диверсифікації стратегічного партнерства", - йдеться в заяві малійського міністерства.
Візит Лаврова свідчить про "тверду волю очільників держав Малі та Росії надати новий імпульс відносинам дружби та двостороннього співробітництва ... у пріоритетних сферах, зокрема в обороні та безпеці", додають в міністерстві.
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