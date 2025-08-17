Налаштувати Трампа проти Путіна неможливо, але інколи лідери держав змушені робити те, чого не хочуть, - Айзенберг

Таку думку вислови професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг в етері Еспресо.

"Я думаю, що налаштувати Трампа проти Путіна взагалі неможливо. Ну, тому що для нього Путін є взірцем. От взагалі такий взірець, на який він орієнтується у своїй політичній діяльності. І взагалі він є взірцем сильного чоловіка. Але лідери держав дуже часто буває, що вони змушені робити те, що вони не хочуть робити, що їм не подобається. Тому я сподіваюсь, що завтрашня зустріч у Вашингтоні, у якій буде участь не лише президент Зеленський, а й європейські лідери, вона буде на користь України. Розумієте, коли ми говоримо "на користь України", треба домовлятись в якій саме системі координат", - сказав він.

Ігор Айзенберг зауважив, що прогресу в напрямку припинення війни внаслідок перемовин на Алясці не відбулося.

"Що було би на користь України, то це, якби Росія забралася геть зі всіх окупованих територій і світ би інвестував гроші у відновлення України, щоб Україна кінець кінців була жити мирним нормальним життям. І бути гідним членом ліберальної демократичної цивілізації, вступити до Євросоюзу, вступити до НАТО. Це би точно було на користь України. І звичайно, якщо припустити, що Трамп би міг підписати з Путіним щось на кшталт Мюнхенського документу 38-го року, який підписали з Гітлером, цього не відбулось. Ну, можна вважати, що це на користь України, але, як на мене, реального якогось прогресу, напрямку припинення війни, звичайно, в Анкориджі не відбулось", - вважає професор Мангеттенського університету.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не в усіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. Читайте також: Путін отримав світову увагу, а Трамп – спільне фото: головні підсумки зустрічі на Алясці "Тепер усе в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.