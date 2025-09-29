Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії
Ексклюзив

Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії

Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
19:53
Світ Валентин Наливайченко

Російська загроза, діяльність наркокартелів і військові виклики з боку Китаю стануть головними темами наради з генералами, яку планує провести Дональд Трамп на військовій базі у Вірджинії

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"На базу у Вірджинії генералів зі всього світу скликають для того, щоб військове командування Пентагону, теперішнього міністерства війни, отримало уточнені й додаткові вказівки та накази щодо того, як протистояти головним загрозам безпеці США і як діяти у ключових питаннях оборони.

По-перше - це російська загроза. До речі, Білий дім і адміністрація президента США Трампа визнали Росію загрозою національній безпеці США. Звідси ті великі зміни щодо постачання зброї Україні", - зазначив Наливайченко.

За словами колишнього голови Служби безпеки України, друга загроза, яка обговорюватиметься на базі, - це наркокартелі, Венесуела, танкери, які вже американські винищувачі знищують і атакують у морі. Тобто будуть додаткові накази щодо Венесуели та інших країн, з яких іде трафік небезпечних речовин, які адміністрація президента США Трампа вирішила просто знищувати, не чекаючи, поки це станеться на їхній території.

"І третє, і найголовніше - це додаткові накази й вказівки, як протистояти можливим загрозам від Китаю, Росії та Індії. Президент Трамп про це чітко сказав після цього бряцання зброї на параді в Пекіні, де сиділи Путін, Кім Чен Ин і всі хизувалися та намагалися комусь погрожувати. США все зрозуміли, і на цій розширеній ставці президент США Трамп віддаватиме накази", - пояснив Наливайченко.

  • Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що генерал Кіт Келлог говорив про удари ракетами ATACMS вглиб Росії, а не про ракети морського базування Tomahawk. На сьогодні у США на озброєнні лише дві наземні установки для ракет Tomahawk.
Новини
Росія
Китай
Венесуела
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Великий ефір Василя Зими
Військові новини
допомога Україні
Світ про Україну
оборона та безпека
