Наливайченко назвав три основні загрози, які обговорюватиме Трамп із генералами на базі у Вірджинії

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"На базу у Вірджинії генералів зі всього світу скликають для того, щоб військове командування Пентагону, теперішнього міністерства війни, отримало уточнені й додаткові вказівки та накази щодо того, як протистояти головним загрозам безпеці США і як діяти у ключових питаннях оборони.

По-перше - це російська загроза. До речі, Білий дім і адміністрація президента США Трампа визнали Росію загрозою національній безпеці США. Звідси ті великі зміни щодо постачання зброї Україні", - зазначив Наливайченко.

За словами колишнього голови Служби безпеки України, друга загроза, яка обговорюватиметься на базі, - це наркокартелі, Венесуела, танкери, які вже американські винищувачі знищують і атакують у морі. Тобто будуть додаткові накази щодо Венесуели та інших країн, з яких іде трафік небезпечних речовин, які адміністрація президента США Трампа вирішила просто знищувати, не чекаючи, поки це станеться на їхній території.

"І третє, і найголовніше - це додаткові накази й вказівки, як протистояти можливим загрозам від Китаю, Росії та Індії. Президент Трамп про це чітко сказав після цього бряцання зброї на параді в Пекіні, де сиділи Путін, Кім Чен Ин і всі хизувалися та намагалися комусь погрожувати. США все зрозуміли, і на цій розширеній ставці президент США Трамп віддаватиме накази", - пояснив Наливайченко.