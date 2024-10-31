Нам усім треба подвоїти зусилля, - Трюдо про підтримку України

На цьому наголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо на міністерській конференції щодо людського виміру Формули миру у Монреалі, передає Укрінформ.

"У ці складні часи – а зараз кожна демократія у світі постає перед складними часами – було б зручно сказати (дехто так і робить), що у нас є власні проблеми, тож ми не можемо й надалі підтримувати Україну. Але це саме те, чого прагне Кремль. Вони (Росія, – ред.) сприймають історію у віддаленій перспективі. Для них не проблема відправити на смерть тисячі своїх громадян, намагаючись перечекати нас. Саме тому нам усім треба подвоїти зусилля", - зазначив Трюдо.

Він також наголосив, що для російського диктатора Володимира Путіна вторгнення в Україну стало "помилкою на помилці".

"Він точно не врахував одного чинника: сили, стійкості й відваги українського народу. Після майже тисячі днів (від початку повномасштабної війни – ред.) ваша рішучість ніколи не була твердіша. Ваша віра у вільну, демократичну, безпечну й горду Україну - непохитна, тож майбутня перемога буде як вашою, так і нашою спільною", - додав премʼєр-міністр Канади.