Канада розглядає можливість надання Україні терміново необхідної військової допомоги

Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо Україні 500 мільйонів доларів у вигляді нового пакету військової допомоги, про який я оголосив на саміті НАТО в липні, і розглядаємо інші напрями критично важливої ​​та терміново необхідної підтримки, такі як безпілотники, артилерія, бронетехніка та підготовка пілотів винищувачів", - сказав Трюдо.

Він також запевнив, що Канада підтримує постійні дипломатичні зусилля України щодо досягнення справедливого та міцного миру, зокрема, за допомогою Формули миру. Крім того, Канада планує продовжувати співпрацю з Україною та союзниками, щоб забезпечити потрібну допомогу для перемоги над російською агресією.

Також Канада продовжуватиме працювати з партнерами по G7, щоб створити механізм для виділення Україні $50 млрд у рамках програми надзвичайних кредитів для прискорення зростання доходів.

Трюдо зазначив, що Канада й надалі підтримуватиме бачення України щодо її відновлення та реконструкції.

"З огляду на масштаб необхідних інвестицій, залучення державних та донорських коштів також буде необхідним для мобілізації значних приватних інвестицій та максимального використання наявного фінансування", - наголосив Трюдо.

Він також нагадав, що з 2025 року Канада прийме головування у G7, і продовжить стежити за тим, щоб усі держави-учасниці виконували свої зобов'язання щодо підтримки України у її довгострокових потребах у самообороні, стійкості та реконструкції.