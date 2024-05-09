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Наприкінці року Байден може зробити новий запит на допомогу Україні

9 травня, 2024 четвер
09:43
Світ Білий Дім
Зміст

Сенатори очікують, що наприкінці року адміністрація президента США Джо Байдена зробить новий запит на допомогу Україні, та закликають спікера Майка Джонсона не давати жодних обіцянок щодо підтримки допомоги республіканці Марджорі Тейлор Грін

Про це повідомляє The Hill.

Це пов’язано з тим, що членкиня Палати представників США республіканка Грін ініціювала відставку Джонсона та хотіла, аби спікер цього року більше не вносив на розгляд палати допомогу Україні.

Але враховуючи, що демократи палати представників не підтримали його відставку, сенатори від Республіканської партії не бачать жодних причин для Джонсона виключати інший пакет допомоги.

"Я просто думаю, що на даний момент ви не можете зв’язати йому руки. Він спікер Палати представників", - заявив представник Сенату від Республіканської партії Джон Тун.

Сенатор Джон Корнін (республіканець від Техасу), який змагається з Туном за те, щоб стати наступним лідером Республіканської партії в Сенаті, погодився, що Джонсону не слід йти на серйозні поступки Грін щодо фінансування України.

"Я не думаю, що спікеру Джонсону потрібно брати якісь зобов’язання перед Марджорі Тейлор Грін. Я думаю, що вона маргіналізує себе і стає непроблемою", - прокоментував Корнін.

  • 9 травня стало відомо, що переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників проголосували проти відставки спікера Майка Джонсона.
Теги:
Джо Байден
республіканці
США
допомога Україні
допомога США Україні
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