Напруга через мігрантів: у Польщі не виключають повного закриття кордону з Білоруссю
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про можливість закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі зростання напруги через мігрантів
Про це він розповів в ефірі TVN24 у суботу, 21 червня.
Польща, як і кілька років тому, знову страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Польський посадовець переконаний, що все це відбувається під контролем білоруських і російських служб.
Сікорський наголосив, що наразі влада вивчає, які наслідки для економіки й місцевих громад Польщі матиме повне закриття кордонів з Білоруссю.
"І що особливо шокує, це те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно", – підкреслив міністр.
Голова польського МЗС також додав, що остаточне рішення буде ухвалене після аналізу його наслідків.
"Щоб їх відчував Лукашенко, а не ми", - наголосив Сікорський.
- Напередодні у міністерстві оборони Польщі заявили, що ситуація на польсько-білоруському кордоні радикально погіршилася: озброєнні групи атакують польський кордон.
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