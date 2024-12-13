Наслідки атаки РФ, посилення ППО і вступ України в ЄС: Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії

Про це він написав у соцмережах.

"Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України", - розповів Зеленський.

Він додав, що подякував Стуббу та фінському народу за "принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу", а також за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО.

"Для нас важливо, що Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО", - додав Зеленський.

Крім того, за його словами, лідери погодилися з необхідністю надання Україні "реальних та ефективних безпекових гарантій задля досягнення стабільності та довготривалого миру".