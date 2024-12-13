Наслідки атаки РФ, посилення ППО і вступ України в ЄС: Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії
У п'ятницю, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм колегою з Фінляндії Александром Стуббом. Лідери країн з-поміж іншого обговорили наслідки масованої ракетної атаки Росії та необхідність посилення ППО України
Про це він написав у соцмережах.
"Ми обговорили наслідки ранкової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, яка вкотре продемонструвала нагальну необхідність посилити протиповітряну обороноздатність України", - розповів Зеленський.
Він додав, що подякував Стуббу та фінському народу за "принципову й непохитну підтримку незалежності України та нашого народу", а також за готовність Фінляндії зміцнити спроможності української ППО.
"Для нас важливо, що Фінляндія рішуче підтримує суверенне право України обирати власне майбутнє без зовнішнього втручання, зокрема наш вибір щодо вступу в ЄС і НАТО", - додав Зеленський.
Крім того, за його словами, лідери погодилися з необхідністю надання Україні "реальних та ефективних безпекових гарантій задля досягнення стабільності та довготривалого миру".
- Як повідомлялося раніше, Фінляндія у 2025 році надасть Україні кредитів на суму до 50 млн євро. Республіка планує долучитися до проєктів відбудови.
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