"Наслідки мають бути і будуть", - сенатор Грем про закупівлі нафти РФ Угорщиною та Словаччиною

Про це він написав на Х.

"Президент Трамп має рацію, вимагаючи від Європи припинити купувати російську нафту. Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу", – зауважив американський сенатор.

За його словами, нині практично все залежить від Угорщини та Словаччини в контексті купівлі нафти в Росії.

"Я сподіваюся і очікую, що вони незабаром візьмуть на себе зобов'язання допомогти нам припинити цю кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть", – наголосив він.