"Наслідки мають бути і будуть", - сенатор Грем про закупівлі нафти РФ Угорщиною та Словаччиною
Сенатор США Ліндсі Грем сподівається, що Угорщина та Словаччина візьмуть зобовʼязання відмовитися купувати російську нафту, інакше "наслідки мають бути"
Про це він написав на Х.
"Президент Трамп має рацію, вимагаючи від Європи припинити купувати російську нафту. Гарна новина полягає в тому, що Європа суттєво скоротила свої закупівлі російської нафти та газу", – зауважив американський сенатор.
За його словами, нині практично все залежить від Угорщини та Словаччини в контексті купівлі нафти в Росії.
"Я сподіваюся і очікую, що вони незабаром візьмуть на себе зобов'язання допомогти нам припинити цю кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути і будуть", – наголосив він.
- Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент США Дональд Трамп нібито не звертався до угорської влади з проханням припинити імпорт російської нафти.
