Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення від пресслужби військово-повітряних сил США в Європі.

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.

Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") об’єднує близько пів сотні країн, які долучаються до виділення зброї Україні у її протидії російській агресії.