Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 19 березня
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"заплановане на 19 березня у Німеччині
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на повідомлення від пресслужби військово-повітряних сил США в Європі.
"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Остін знову запросив міністрів оборони і старших військових посадових осіб світу, щоб обговорити кризу в Україні й різні проблеми безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США.
Контактна група з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") об’єднує близько пів сотні країн, які долучаються до виділення зброї Україні у її протидії російській агресії.
- Попереднє 19-те засідання у форматі "Рамштайн" відбулося в онлайн-режимі 14 лютого. Під час зустрічі обговорювалися, зокрема, посилення протиповітряної оборони, артсистеми та дрони.
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