Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний

Євген Козярін
21 жовтня, 2025 вiвторок
23:19
Світ Роман Безсмертний

Чинний лідер Китаю Сі Цзіньпін скоро перевершить роль Мао Цзедуна. Бо навіть той не об'єднував три посади: лідер в партії, лідер держави та ще й голова військової ради

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"На пленумі, окрім того, що буде визначатися питання, які пов'язані з 15-річним планом, ключова тема - це оборона і безпека. Про що пишуть китайці? Вони пишуть про те, що останнім часом пройшла чергова хвиля чисток в армії. Всі розмови про те, що Китай має велику потужну армію - це так", - розповів він.

Дипломат наголосив, що рівень корупції в цій армії зашкалює.

"І ситуація настільки неприємна, що це вже третій раз підряд за останні чотири роки проводиться повна чистка. Командуючі округів, керівники політвідділів, начальники родів військ, ректори військових вузів і так далі. Тобто їх усіх під ніж пускають. Бо то одного, то другого ловлять на злодійстві. в Народно-визвольній армії Китаю. Тому тема безпеки і оборони на цьому пленумі буде однією з ключових", - зазначив Безсмертний.

Він пояснив про що це свідчить. 

"Це свідчить, що Сі Цзіньпін поступово-поступово не просто добирається до ролі Мао Цзедуна, а він його перевершить скоро. Бо навіть Мао Цзедун не об'єднував три посади: лідер в партії, лідер держави та ще й голова військової ради. З політичних лідерів не було ще такого явища, що всі найвищі посади в державі були зосереджені в однієї людини - в Сі Цзіньпіня. Тому це означає, що цей пленум лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпін", - підсумував дипломат.

Китай
Роман Безсмертний
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Сі Цзиньпін
