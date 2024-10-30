НАТО передало 65 швидких на потреби українських військових

Про це повідомляє Представництво НАТО в Україні.

Там зазначили, що передача карет швидкої допомоги відбулась у межах Комплексного пакета допомоги (КПД) НАТО Україні, що є основною рамкою практичної співпраці між Альянсом та Україною.

У Представництві нагадали, що під час Вільнюського саміту в липні 2023 року союзники погодили трансформування КПД в багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні. Згодом на Вашингтонському саміті 2024 року союзники оголосили про зобов'язання щодо довгострокової безпекової допомоги Україні.