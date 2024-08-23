НАТО посилило охорону авіабазі в німецькому Гайленкірхені через імовірну загрозу
У Німеччині Північноатлантичний альянс посилив охорону своєї авіабази в Гайленкірхені та відправив додому частину співробітників
Про це повідомив Der Spiegel.
Через можливу загрозу НАТО посилює рівень безпеки на авіабазі в Гайленкірхені. Як запобіжний захід усіх співробітників, присутність яких не є обов'язковою для місії, відправили додому, – сказав речник бази.
На ймовірність загрози вказують дані розвідки. Втім речник додав, що "це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції".
Поліція підтвердила, що була залучена до роботи на авіабазі, проте подробиць не надавала.
- 14 серпня в Німеччині опечатали військові казарми неподалік від Кельна. Поліція і служба військової контррозвідки бундесверу допускають, що диверсанти вдерлися на територію казарм, аби забруднити водопровідну воду на базі.
- Того самого дня в Гайленкірхені через підозру у схожій диверсії закрили військово-повітряну базу НАТО, де зокрема базуються розвідувальні літаки.
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