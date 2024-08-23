НАТО посилило охорону авіабазі в німецькому Гайленкірхені через імовірну загрозу

Про це повідомив Der Spiegel.

Через можливу загрозу НАТО посилює рівень безпеки на авіабазі в Гайленкірхені. Як запобіжний захід усіх співробітників, присутність яких не є обов'язковою для місії, відправили додому, – сказав речник бази.

На ймовірність загрози вказують дані розвідки. Втім речник додав, що "це не викликає занепокоєння, а є виключно запобіжним заходом, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати наші критично важливі операції".

Поліція підтвердила, що була залучена до роботи на авіабазі, проте подробиць не надавала.