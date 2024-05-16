Національна рада Словаччини посилить заходи безпеки після замаху на Фіцо

Про це повідомляється на Facebook-сторінці національної ради.

Зокрема зазначається, що посилиться охорона парламенту та призупиняється відвідування будівлі уряду.

“До подальшого повідомлення суттєво підвищуємо охорону об’єктів Національної ради та призупиняємо відвідування будівлі Словацької Республіки до подальшого повідомлення”, - зазначив віцеспікер національної ради Словаччини Петер Жига.

Він зазначив, що це пов’язано із занепокоєнням нардепів.

“Наразі ми вживаємо заходи задля безпеки народних депутатів, адже багато з них висловили занепокоєння", - додав Жига.

Що відомо про замах на Фіцо

У середу, 15 травня, внаслідок стрільби після засідання уряду був поранений премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Зазначалося, що він отримав множинні поранення, які становлять загрозу життю.

Згодом віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив, що операція минулась добре, і життю Фіцо нічого не загрожує, передає BBC.