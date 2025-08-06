Навроцький пов'язує історію з сучасністю: політоглядачка Попович про перспективи стосунків України та Польщі

Про це в ефірі Еспресо заявила політична оглядачка та головна редакторка науково-популярного щорічника "Український Альманах" Ольга Попович.

"Він не згадав ні разу про Україну у своєму 25-хвилинному виступі як президента. Нічого тривожитися не треба. Кароль Навроцький згадував про безпеку у Польщі, згадував про співпрацю зі Сполученими Штатами. На цьому він наголосив, зрештою це було очікувано, тому що і Сполучені Штати в особі президента Трампа підтримували Кароля Навроцького на цих виборах і раділи його вибору. Тому, в принципі, не згадка України, це не є для нас якась тривога", - сказала вона.

Попович вважає, що для України тривога має бути іншою.

"Тривога має полягати в тому, що з Каролем Навроцьким і, як на мене, це доводять його і передвиборчі виступи, і вже як обраного президента виступи, коли він згадував про Україну. Відносини в нас з президентом Навроцьким будуть непрості, будуть складні, тому що президент Навроцький - це президент правого електорату Польщі, сконцентрованого на історичних питаннях. Історичні питання в нас абсолютно різнять Польщу та Україну, і це той наріжний камінь, через який в нас найбільше, як ми бачимо, виникає проблем і різноголосся", - зазначила політ оглядачка.

Вона додала, що це тема, яку дуже добре використовує Росія у своїй війні проти України та проти загалом підтримки України.

"Це нас має хвилювати, тому що Кароль Навроцький історію пов'язує з сучасністю. Кароль Навроцький, як історик за освітою, як колишній керівник інституту національної пам'яті Польщі, буде цьому приділяти увагу і буде на це звертати увагу. У своїй промові Кароль Навроцький згадав кількох історичних осіб Польщі, згадав ключових осіб в історії незалежності Польщі. І для нас тривожно, що теж він закцентував, розпочав згадуючи вислови відомих польських діячів, політичних діячів, згадав Романа Дмовського. Це польський діяч історії польсько-українських відносин для України абсолютно негативний персонаж", - наголосила Попович.

Вона також висловилася щодо того, чого очікувати Польщі.

"Польщі теж не варто очікувати я б сказала, позитивного розвитку політичного життя. Чому? Тому що Кароль Навроцький сьогодні виголошуючи свою промову, виголошував її досить агресивно. В тому сенсі, що Кароль Навроцький чітко показав у своїй промові, робив акценти на тому, що в нього будуть конфронтації з урядом і попри популістичні гасла, гарні гасла про те, що він буде президентом Польщі об'єднувати поляків, він буде понад політичними поділами, а все-таки (все ж таки), зрозуміло і так виглядає і, зрештою, повторюсь, в його промові це звучало", - зауважує політоглядачка.

Попович вважає, що Навроцький буде в конфронтації набагато жорсткіше діяти, ніж попередній президент Анджей Дуда.

"І, відповідно, це не на користь Польщі. А те, що це є зараз не на користь загалом демократичним процесом Польщі, і загалом Польщі, як країні, яка є найбільшим західним сусідом для України, це теж і негативно для нас, тому що будь-які напруження, будь-які конфлікти на політичному фоні у Польщі, вони будуть відбиватися теж і на польсько-українських відносинах і на тому, щоби Україна мала доброго союзника, якого в політичному плані більш-менш спокій і немає оцієї польсько-польської війни, яка триває і яка, як виглядає за Кароля Навроцького, на жаль, буде тривати", - підсумувала вона.