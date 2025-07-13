Найстаріша бібліотека Угорщини намагається врятувати 100 тис. книг від навали жуків

Про це повідомляє AP.

Тисячолітнє архіабатство Поннонгальма – розгалужений бенедиктинський монастир, один із найстаріших освітніх центрів Угорщини та об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Реставратори знімають із полиць близько 100 тисяч книг ручного переплетення і обережно складають їх у ящики — це перший етап процесу дезінфекції, мета якого – знищити дрібних жуків, що проникли всередину книг.

"Це – масштабне зараження, яке виявлено в кількох частинах бібліотеки, тож вся колекція вважається зараженою і має оброблятися одночасно", - пояснила головна реставраторка проєкту Жофія Едіт Гайду.

Як виявили комах?

Вперше жуків було виявлено під час планового прибирання бібліотеки. Працівники помітили незвичні шари пилу на полицях, а потім побачили, що в деяких книжкових корінцях з'явилися дірки. Відкривши томи, можна було побачити дірки в папері, які прогризли жуки.

Як боротимуться зі шкідниками?

Щоб знищити жуків, ящики з книгами поміщають у високі герметичні пластикові мішки, з яких повністю викачують кисень. Після шести тижнів у середовищі з чистим азотом у монастирі сподіваються, що всіх жуків буде знищено.

Перед тим як повернути книги на полиці, кожну з них індивідуально оглянуть і ретельно пропилососять. Пошкоджені томи відкладуть на подальше відновлення.

До чого тут зміна клімату?

У монастирі вважають, що зміна клімату сприяла поширенню жуків, оскільки середня температура в Угорщині швидко зростає.

За словами головної реставраторки Гайду, підвищення температури дозволяє жукам проходити більше циклів розвитку на рік, ніж за холоднішого клімату.

"Вища температура сприятлива для життя комах. Раніше ми переважно стикалися з пліснявою як основною проблемою у сховищах і відкритих колекціях. Але тепер, думаю, зараження комахами через глобальне потепління траплятимуться дедалі частіше", - розповіла вона.

Більше про абатство Поннонгальма та книжковий фонд

Абатство Поннонгальма було засноване 996 року – за чотири роки до утворення Угорського королівства. Воно розташоване на високому пагорбі на північному заході країни й зберігає найстарішу книжкову колекцію Угорщини, а також багато найдавніших та найважливіших письмових пам’яток.

Протягом понад 1000 років абатство залишалося одним із найвідоміших релігійних і культурних центрів Угорщини та всієї Центральної Європи, переживши численні війни й вторгнення.

"Мене щоразу охоплює трепет перед цими історичними та культурними скарбами, коли я заходжу в бібліотеку. Запаморочливо усвідомлювати, що бібліотека існувала тут ще тисячу років тому, а ми нині зберігаємо перший каталог книг в Угорщині", - поділилася директорка бібліотеки Ілона Ашваньї.

Серед найцінніших експонатів – 19 кодексів, зокрема повна Біблія XIII століття. Тут також зберігаються кілька сотень рукописів, створених до винайдення друкарства в середині XV століття, а також десятки тисяч книг XVI століття.

Найстаріші й найрідкісніші книги зберігаються окремо і, за словами Ашваньї, не були заражені. Водночас будь-яке пошкодження загальної колекції вона називає втратою культурної, історичної та релігійної спадщини.

"Коли я бачу книгу, яку з’їли жуки чи яка заражена іншим чином, я відчуваю, що незалежно від кількості надрукованих копій і теоретичної заміни – втрачено частину культури", - каже вона.