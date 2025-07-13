Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Найстаріша бібліотека Угорщини намагається врятувати 100 тис. книг від навали жуків

Найстаріша бібліотека Угорщини намагається врятувати 100 тис. книг від навали жуків

Катерина Ганжа
13 липня, 2025 неділя
15:15
Світ

У середньовічному абатстві Поннонгальма в Угорщині почали знімати з полиць десятки тисяч старовинних книг, щоб урятувати їх від навали жуків

Зміст

Про це повідомляє AP.

Тисячолітнє архіабатство Поннонгальма – розгалужений бенедиктинський монастир, один із найстаріших освітніх центрів Угорщини та об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Реставратори знімають із полиць близько 100 тисяч книг ручного переплетення і обережно складають їх у ящики — це перший етап процесу дезінфекції, мета якого – знищити дрібних жуків, що проникли всередину книг.

"Це – масштабне зараження, яке виявлено в кількох частинах бібліотеки, тож вся колекція вважається зараженою і має оброблятися одночасно", - пояснила головна реставраторка проєкту Жофія Едіт Гайду. 

Як виявили комах? 

Вперше жуків було виявлено під час планового прибирання бібліотеки. Працівники помітили незвичні шари пилу на полицях, а потім побачили, що в деяких книжкових корінцях з'явилися дірки. Відкривши томи, можна було побачити дірки в папері, які прогризли жуки.

Як боротимуться зі шкідниками? 

Щоб знищити жуків, ящики з книгами поміщають у високі герметичні пластикові мішки, з яких повністю викачують кисень. Після шести тижнів у середовищі з чистим азотом у монастирі сподіваються, що всіх жуків буде знищено.

Перед тим як повернути книги на полиці, кожну з них індивідуально оглянуть і ретельно пропилососять. Пошкоджені томи відкладуть на подальше відновлення.

До чого тут зміна клімату? 

У монастирі вважають, що зміна клімату сприяла поширенню жуків, оскільки середня температура в Угорщині швидко зростає.

За словами головної реставраторки Гайду, підвищення температури дозволяє жукам проходити більше циклів розвитку на рік, ніж за холоднішого клімату.

"Вища температура сприятлива для життя комах. Раніше ми переважно стикалися з пліснявою як основною проблемою у сховищах і відкритих колекціях. Але тепер, думаю, зараження комахами через глобальне потепління траплятимуться дедалі частіше", - розповіла вона.

Більше про абатство Поннонгальма та книжковий фонд

Абатство Поннонгальма було засноване 996 року – за чотири роки до утворення Угорського королівства. Воно розташоване на високому пагорбі на північному заході країни й зберігає найстарішу книжкову колекцію Угорщини, а також багато найдавніших та найважливіших письмових пам’яток.

Протягом понад 1000 років абатство залишалося одним із найвідоміших релігійних і культурних центрів Угорщини та всієї Центральної Європи, переживши численні війни й вторгнення.

"Мене щоразу охоплює трепет перед цими історичними та культурними скарбами, коли я заходжу в бібліотеку. Запаморочливо усвідомлювати, що бібліотека існувала тут ще тисячу років тому, а ми нині зберігаємо перший каталог книг в Угорщині", - поділилася директорка бібліотеки Ілона Ашваньї.

Серед найцінніших експонатів – 19 кодексів, зокрема повна Біблія XIII століття. Тут також зберігаються кілька сотень рукописів, створених до винайдення друкарства в середині XV століття, а також десятки тисяч книг XVI століття.

Найстаріші й найрідкісніші книги зберігаються окремо і, за словами Ашваньї, не були заражені. Водночас будь-яке пошкодження загальної колекції вона називає втратою культурної, історичної та релігійної спадщини.

"Коли я бачу книгу, яку з’їли жуки чи яка заражена іншим чином, я відчуваю, що незалежно від кількості надрукованих копій і теоретичної заміни – втрачено частину культури", - каже вона.

  • На початку січня львівська митниця передала у наукову бібліотеку ім. Василя Стефаника видання XVIII -XIX ст., які намагались вивезти з України. 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Угорщина
Читайте також:
зарплата
Автор Зіновія Воронович
15 липня, 2025 вiвторок
"Кланові" пенсії: скільки отримують прокурори з інвалідністю, які далі працюють та як нараховують виплати суддям у відставці
путін
Автор Юлія Юліна
14 липня, 2025 понедiлок
Путін підписав указ про примусову русифікацію всього населення РФ і розширення мережі "російських центрів", – розвідка
Автор Катерина Єсікова
14 липня, 2025 понедiлок
Адміністрація Трампа розглядає відправку Україні крилатих ракет JASSM для F-16, - ЗМІ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.51
    Купівля 41.51
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 48.37
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
16 липня
10:38
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та балістикою: у Харкові та Вінниці є поранені, у Кривому Розі 15 постраждалих
10:28
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 липня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:26
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Комітет з Держбудівництва схвалив відставку Шмигаля
10:12
МЗС РФ
Заступник Лаврова назвав дивними вимоги Трампа щодо досягнення мирної угоди за 50 днів: ЦПД заявив про ухилення РФ від припинення війни
10:04
OPINION
блог Сергій Гузь
То скільки Patriot дасть Трамп?
09:43
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
"РФ не має наміру зупинятися": Єрмак закликав Трампа чинити реальний тиск на Путіна
09:30
Ексклюзив
Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко
09:30
обстріл Київщини
Чи впливають щоденні атаки на якість повітря і чи можуть спричинити онкологію: пояснює і розвінчує міфи еколог Максим Сорока
09:28
ГУР
У Токмаку знищили операторів БПЛА РФ "Скат 350М", - ГУР
09:14
старий шприц
В окупованому Генічеську в центральній лікарні кипʼятять шприци й катетери через нестачу медматеріалів, - "Жовта стрічка"
09:01
сили ППО
За ніч сили ППО збили 198 "шахедів", 145 дронів - локаційно втрачені
08:47
уламки вертольота Мі-8 рф
У Хабаровському краї РФ знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8, загинули 5 осіб
08:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни до кінця липня готуються провести другу хвилю наступу в Запорізькій області, - Андрющенко
08:40
на фото боксер Олександр Усик
Війна має закінчитися так, щоб не почалася знову через 3-5 років, - Усик
08:30
"Це дійсно нестерпно": Каллас заявила, що РФ використовує хімічну зброю, аби Україна здалася
08:15
Франсуа Байру
У Франції пропонують скасувати кілька вихідних для економії 40 млрд євро й збільшення витрат на оборону
08:08
Оновлено
Протягом доби 15 липня на фронті відбувся 171 бій, 60 з них зафіксували на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Заява Трампа: трохи політичної арифметики
07:39
втрати росіян
Російська армія за добу втратила 1170 військових, 49 артсистем і 3 танки
07:28
Аналітика
Бомба, яка мала покласти край війнам: 80 років тому застосували першу атомну зброю, якою Росія досі шантажує світ
07:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
07:03
Дональд Трамп
Перші системи ППО Patriot уже відвантажуються союзникам для передачі Україні, - Трамп
06:42
Іран
США та європейські союзники домовилися про дедлайн для Ірану щодо ядерної угоди, - Axios
03:05
"MAGA не голосувала за це": конгресвумен Грін розкритикувала ініціативу Трампа зі збільшення допомоги Україні
02:56
Протести у Лос-Анджелесі
Протести у Лос-Анджелесі: адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців
02:12
Фінляндія
Фінляндія заборонила купівлю та інші операції з нерухомістю для росіян та білорусів
01:07
Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: про що говоритимуть
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати й розклад повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, вiвторок
15 липня
22:42
Петр Фіала
Чехія не купуватиме в США зброю для України в межах ініціативи Трампа, – премʼєр Фіала
22:15
Ліндсі Грем
"Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, порадив би зателефонувати Аятолі": сенатор Грем про погрози Трампа щодо РФ
21:56
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Так робити - себе не поважати": Чалий про оголошення кандидатури Умєрова на посаду посла в США до одержання офіційного погодження
21:53
Майкл Волц
Ексрадник Трампа з нацбезпеки Волц пояснив, чому США згорнули роботу "Голосу Америки" й "Радіо Свобода"
21:43
Олена Івановська
Кабмін призначив Олену Івановську на посаду мовного омбудсмана
21:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це перевірка": Безсмертний щодо слів Трампа про удар по Москві
21:24
президент США Дональд Трамп
"Я на боці людства": Трамп заявив, що Зеленський не має бити по Москві
21:14
Оновлено
Шабунін
Справа керівника ЦПК Віталія Шабуніна: суд обрав запобіжний захід
20:49
Олександр Усик
"Допомагає вбивати українців": Усик дорікнув Фʼюрі за дружбу з росіянином Кремльовим
20:26
Ексклюзив
Денис Шмигаль
"Шмигаль був не до кінця свій": Чаленко про кадрові зміни в уряді
20:07
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому 13 березня 2025 р.
Американська зброя, яку НАТО придбає для України, готова до відправки, - NYT
20:01
OPINION
Сімоньян як "бєзумная Касандра"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV