"Не думаю, що війна неминуча": Остін заявив, що у разі нападу Ірану США захищатимуть Ізраїль

Про це він сказав під час пресконференції на Філіппінах, пише Reuters.

Остін наголосив, що пріоритетом для США залишається деескалація напруженості.

"Ми не хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми старанно працюватимемо, щоб переконатися, що ми робимо все, щоб допомогти знизити градус і вирішувати проблеми через дипломатичні зустрічі", - сказав очільник Петагону.

Він додав, що не вважає масштабну війну на Близькому Сході неминучою, а Штати прагнуть знизити напруженість, що зростає в регіоні.

"Я не думаю, що війна неминуча. Я дотримуюся цієї думки. Я думаю, що завжди є місце та можливості для дипломатії", - підкреслив Остін.

Що передувало

27 липня випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у друзькому селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю.

Ізраїль пообіцяв відповісти ліванському збройному угрупуванню "Хезболла" після його удару по стадіону, де загинули щонайменше 12 ізраїльських дітей.

Проте у МЗС Ізраїлю заявили, що є єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, - це змусити "Хезболлу" виконати резолюцію №1701 Ради Безпеки ООН.

Згодом Reuters писало, що Сполучені Штати докладають зусиль, аби утримати Ізраїль від удару по столиці Лівану Бейруту або основних об'єктах цивільної інфраструктури.

Уранці 31 липня стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.